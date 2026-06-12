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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أبوبكر القربي: الوحدة اليمنية حققت حلما قوميا لكن الخلافات أوجدت تحديات مبكرة

ارشفية
ارشفية
عبد الخالق صلاح

قال الدكتور أبو بكر القربي، وزير الخارجية اليمني ، إن عودته إلى العمل السياسي جاءت دائماً من خلال مظلة العمل الوطني الجامع، موضحاً أن تلك التجربة تكررت معه في أكثر من محطة سياسية، سواء خلال فترة الرئيس علي عبد الله صالح أو حتى بعد رحيله عن السلطة، مشيراً إلى أنه كان ضمن الشخصيات التي سعت لاحقاً إلى صياغة توافق وطني بين القوى اليمنية، وذلك بعد أن تولى سابقاً مسؤولية المؤتمر الشعبي العام داخل جامعة صنعاء قبل تعيينه وزيراً للتربية والتعليم عقب تحقيق الوحدة اليمنية.

وأضاف وزير الخارجية اليمني الأسبق، خلال لقائه ببرنامج "الجلسة سرية" الذي يقدمه الإعلامي والكاتب الصحفي سمير عمر على شاشة قناة القاهرة الإخبارية، أن أول ما ارتبط بذكريات الوحدة اليمنية كان شعور الفرحة الكبيرة.

وأكد القربي أن التحدي الأبرز في تلك المرحلة تمثل في أن الوحدة تمت باندفاع سياسي فرضته الظروف التي شهدتها المحافظات الجنوبية بعد الصراع الذي وقع هناك، مشيراً إلى أن البعض رأى في الوحدة مخرجاً سياسياً أو محاولة للهروب إلى الأمام، لافتاً إلى أن الأسس التي قامت عليها الوحدة، خاصة فيما يتعلق بالشراكة وتوزيع السلطة والمحاصصة، أوجدت لاحقاً ردود فعل سلبية تجاه التجربة الوحدوية.

وأشار إلى أن هناك أيضاً محاولات مبكرة لإجهاض الوحدة من أطراف داخلية في الشمال والجنوب لم تكن مؤمنة بها، إضافة إلى وجود قوى خارجية لم تكن ترغب في نجاح الوحدة اليمنية، موضحاً أن تلك التحديات السياسية أسهمت في تعقيد المشهد خلال السنوات الأولى عقب إعلان الوحدة.

الجلسة سرية أبوبكر القربي وزير الخارجية اليمني

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