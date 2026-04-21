الأرصاد: التقلبات الجوية هذه الأيام معتادة في الربيع

كشفت منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، أن البلاد تشهد في الأيام الحالية أجواء ربيعية معتادة غير مرتبطة تماما بالتغيرات المناخية.

وتابعت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية روان أبو العينين، مقدمة برنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، أن فصل الربيع معروف بالتقلبات الحادة والسريعة والتباين الكبير في قيم درجات الحرارة.



ولفتت إلى أن من ضمن الظواهر الجوية في الربيع أيضًا الارتفاع والانخفاض الملحوظ في قيم درجات الحرارة، إلى جانب الرمال والأتربة المثارة.



وأكدت أن البلاد شهدت أواخر الأسبوع الماضي ومطلع الجاري الارتفاع الملحوظ في درجات الحرارة والتي أعقبها موجة من الرمال والأتربة المثارة، مؤكدة أن هذا كله معتاد.



وتطرقت منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إلى ظهور السحب المنخفضة والمتوسطة والتي تسهم في حجب جزء من أشعة الشمس وبالتالي تكون درجات الحرارة حول معدلاتها الطبيعية.

