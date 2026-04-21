رئيس فنلندا: الحرب الأوكرانية وما يحدث في مضيق هرمز أثرا على الجميع.. وعلاقاتنا بمصر جيدة

أكد الرئيس ألكسندر ستوب، رئيس جمهورية فنلندا، أننا الآن جزء من اقتصاد عالمي، وأن الحرب التي كانت في أوكرانيا، وما حدث بعدها في مضيق هرمز، أثّر على الجميع.

وأضاف خلال منتدى رجال الأعمال المصري الفنلندي أن العالم يمر بالكثير من التغيرات السياسية، وأن لذلك تأثيرًا على جميع دول العالم، وأن مصر وبلاده لديهما الكثير من العلاقات رغم اختلاف التاريخ والجغرافيا.

وأوضح أن الحروب والتوترات في العالم أثّرت على الشرق الأوسط، وأن الشرق الأوسط يرتبط بأوروبا، وأن العلاقات المصرية مع بلاده تعد مثالًا جيدًا على العلاقات الثنائية.

من جانبه قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إنه خلال العامين الماضيين عملت الحكومة على تنفيذ إصلاحات هيكلية وتعزيز الاستثمار.

وأوضح أن مصر تعد مدخلًا استراتيجيًا للشرق الأوسط وأفريقيا، وذلك لامتلاكها بنية تحتية قوية قادرة على جذب الكثير من المشروعات والاستثمارات.

وأضاف مدبولي أن الحكومة قامت بعمل إصلاحات هيكلية لتكون صديقة للمستثمرين، وأن الدولة عملت على تطوير البنية التحتية، ومنها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وأشار إلى أن الدولة تضع التحول الأخضر في عين الاعتبار، وأننا اليوم نستكشف العديد من المجالات لزيادة الاستثمار، مؤكدًا أن مصر ملتزمة بأن تكون شريكًا لفنلندا.

وشارك الرئيس ألكسندر ستوب، رئيس جمهورية فنلندا ورئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي في منتدى رجال الأعمال المصري الفنلندي.

انطلقت اليوم الثلاثاء فعاليات الجلسة التحضيرية لمنتدى رجال الأعمال المصري الفنلندي، في خطوة تستهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية وفتح آفاق جديدة للتعاون بين البلدين وفقاً لما نقلته القناة الأولي المصرية.

تعزيز التواصل بين مجتمع الأعمال



يهدف المنتدى إلى خلق قنوات اتصال مباشرة بين مجتمع الأعمال في مصر ونظيره في فنلندا، بما يسهم في تبادل الخبرات واستكشاف فرص استثمارية واعدة.

لقاءات ثنائية مع وفد فنلندي رفيع



ويشهد الحدث تنظيم سلسلة من اللقاءات الثنائية (B2B) مع وفد رفيع المستوى من رجال الأعمال الفنلنديين، الذين يمثلون شركات كبرى تعمل في قطاعات استراتيجية حيوية.

فرص واعدة في قطاعات متنوعة



ومن المتوقع أن تسهم هذه اللقاءات في فتح مجالات تعاون جديدة في عدد من القطاعات المهمة، بما يعزز الشراكات الاقتصادية ويدعم جهود التنمية والاستثمار بين الجانبين.