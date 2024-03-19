عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

بعد غش الأطعمة بالبسلة.. ماذا يحدث عند تناولها يوميا

البسلة المطحونة
البسلة المطحونة

تعد البسلة من الأطعمة الشهية التى يمكن استخدامها فى أكلات عديدة ولكن انتشر مؤخرا استخدامات غريبة لها من خلال غش المنتجات الغالية بها مثل البن والفستق مما يتسبب فى زيادة استهلاكنا لها دون أن نشعر .. فما تأثير ذلك على أجسامنا .

 

 ووفقا لما جاء في موقع very well إن دمج المزيد من البسلة المزيد منها في نظامك الغذائي يحسن عملية الهضم وإدارة الوزن وصحة القلب وتنظيم نسبة السكر في الدم وصحة العين.  

جربه على نفسه.. محمد هانى الناظر يكشف خطوات عمل سيروم للشعر

بالحجاب.. شاهد| شريهان تتألق فى رمضان

بعد القهوة.. البسلة تستخدم في غش أكلة باهظة الثمن |لن تتوقعها

فتح عينيه .. مضاعفات خطيرة لمرض أحمد رفعت

البسلة مليئة بالبروتين
البسلة الخضراء هي واحدة من أفضل مصادر البروتين النباتى ويستخدم جسمك البروتين لبناء وإصلاح العضلات والعظام والجلد والغضاريف ولكنها فى نفس الوقت غير جيدة لمن يعانون من النقرس.

تساعد في عملية الهضم
هناك الكثير من الألياف فى البسلة لذا فهى تعزز نمو البكتيريا الجيدة في الأمعاء، مما يقلل من خطر الإصابة بمشاكل الجهاز الهضمي وتقلل الإصابة بالإمساك .

البسلة تساعد فى التحكم الوزن
البسلة هي طعام منخفض السعرات الحرارية بالإضافة إلى ذلك، فإن المحتوى العالي من البروتين والألياف وتجعلك تشعر بالشبع لفترة أطول، مما قد يساعد في ضبط الوزن 

البن مغشوش بالبسلة
البن مغشوش بالبسلة


البسلة جيدة للقلب
تحتوي على العديد من العناصر الغذائية الصحية للقلب ، بما في ذلك الألياف والمغنيسيوم والبوتاسيوم وجدت مراجعة لـ 26 دراسة أن الأشخاص الذين يتناولون أعلى كمية من البقوليات ، مثل البسلة كانوا أقل عرضة بنسبة 10٪ للإصابة بأمراض القلب التاجية من أولئك الذين يتناولون أقل كمية من البقوليات.

وجد الباحثون أن مستوى تناول 400 جرام أسبوعيًا من البقوليات يوفر الفائدة المثلى للقلب والأوعية الدموية.

تنظم نسبة السكر في الدم
تحتوي البسلة على مؤشر نسبة السكر في الدم منخفض ، لذلك لن يرتفع مستوى السكر في الدم بسرعة بعد تناولها.

يمكن أن تمنع الألياف والبروتينات الموجودة في البازلاء الخضراء ارتفاع مستويات السكر في الدم ، مما قد يبقي مرض السكري تحت السيطرة بالإضافة إلى ذلك، تشير الدراسات إلى أن المغنيسيوم الموجود في البسلة قد يحمي من مرض السكري من النوع الثاني.

 

البسلة تقلل من خطر السرطان

 تحتوى على عناصر غذائية تقلل من خطر الإصابة بالسرطان أهمها مضادات الأكسدة الموجودة في البسلة التى تمتلك خصائص مضادة للالتهابات ومكافحة السرطان و تحتوي على مادة السابونين التي تساعد في الوقاية من عدة أنواع من السرطان.


البسلة  تحمي العين

استخدام البسلة المطحون فى الحلويات
استخدام البسلة المطحون فى الحلويات


تحتوي على فيتامين أ، المعروف بقدرته على تعزيز الرؤية الصحية كما أنها غنية بمضادات الأكسدة اللوتين وزياكسانثين ، والتي قد تحمي من الضمور البقعي المرتبط بالعمر .

أضرار البسلة 

الإكثار من البسلة بشكل يومي يعرض الإنسان لمشكلات صحية عديدة فضلا عن الحرمان من العناصر المفيدة الموجودة فى الأكلات الأساسية التى تغش بها كالبن فيحرم الجسم من الكفايين اللزم للطاقة وتنبيه المخ والمواد المختلفة الموجودة فى البن ووتعب من يعانون من مشكلات فى المخ والأعصاب حيث أن المكسرات من الأطعمة المهمة لتحسين حالتهم 

ومن أهم المخاطر الصحية المحتملة لتناول منتجات مغشوشة بالبسلة هى إصابة مرضى أنيميا البقول والحساسية الغذائية ببعض المضاعفات ، وزيادة احتمالات الإصابة بالنقرس بل وحدوث النوبات للمرضى، وزيادة اضطرابات الجهاز الهضمى وتكون الغازات 

البسلة مستوي السكر مرض السكر مكافحة السرطان مشاكل الجهاز الهضمي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انخفاض مفاجيء في أسعار الذهب اليوم.. عيار 21 مفاجأة| الحق اشتري

إجراء عاجل ضد سائق توصيل بشركة شهيرة تعدى على طبيبة أسنان

تشخيص جمال شعبان طلع صح..استشاري بمستشفى أمريكي يكشف حقيقة إصابة أحمد رفعت

التوقيت الصيفي 2024.. موعد تقديم الساعة 60 دقيقة وهل يتزامن مع رمضان؟

ستغير الاقتصاد كليًا.. بدء البحث عن سفينة بها 4 أطنان ذهب بهذا المكان .. القصة الكاملة

إحالة مسئولة ببنك مصر للجنايات لاختلاسها مليون و500 ألف جنيه

مشاجرة عنيفة بالأيدي والألفاظ بين أسرة فاطمة ممرضة أكتوبر وعائلة الجاني بعد الحكم|فيديو

الزمالك يعلن العصيان على الجبلاية.. الأبيض يرفض خوض مبارياته في الدوري

موضوعات متعلقة

تشخيص جمال شعبان طلع صح..استشاري بمستشفى أمريكي يكشف حقيقة إصابة أحمد رفعت

طريقة عمل البسبوسة بمذاق شهي زي المحلات

بعد القهوة.. البسلة تستخدم في غش أكلة باهظة الثمن |لن تتوقعها

فتح عينيه| أحمد رفعت بره الغيبوبة.. وهذه تفاصيل حالته الصحية

كل حاجة بانت بدري | بعد فسخ الخطوبة .. شاهد صور جمعت مسلم ويارا تامر

طريقة عمل برياني الفراخ بمذاق شهي

فتح عينيه .. مضاعفات خطيرة لمرض أحمد رفعت

بعد أزمة أروى جودة .. تعرف على أسباب مرضها

ترشيحاتنا

تحرك محدود في أسعار الذهب في مصر

تقرير زراعة الجيزة: الأشجار التالفة بحريق ستوديو الأهرام تمثل خطورة ويجب إزالتها

فتاة باب الشعرية.. حقيقة الفيديو المثير على السوشيال ميديا

أحمد موسى يكشف تفاصيل خطة نتنياهو الخطيرة لاقتحام رفح الفلسطينية |فيديو

أبو العينين: زيارة قادة أوروبا رسالة قوية.. وعلينا تقديم رؤى جديدة لمصر الصناعية|فيديو

أسد يتجول في شوارع التجمع الخامس .. صور


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ملابس كلاسيكية.. فرح الزاهد تخطف الأنظار بجمالها | شاهد

بقوة 986 حصانا.. مرسيدس بنز تطلق AMG GT 4-door الكهربائية 2025

بعد غش الأطعمة بالبسلة.. ماذا يحدث عند تناولها يوميا

سيارة مازيراتي.. الراعي الرسمي لبطولة رولكس مونتي كارلو للماسترز

فيديو

مجد القاسم يطرح أغنية رمضان

مفاجأة خلال أيام.. بشرى سارة من الحكومة بشأن أسعار السلع

لتقييم الطلاب.. تفاصيل امتحانات شهر مارس

السيسي يشارك في حفل إفطار القوات المسلحة ويؤكد: ذكرى نصر العاشر من رمضان ستظل واحدة من أروع ملاحم البطولة والتضحية والفداء

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري

الدكتور محمد بشاري يكتب: التضامن الإسلامي.. رحلة بناء الجسور في مكة المكرمة

محمد مخلوف

محمد مخلوف يكتب: الذكاء الاصطناعي للجميع

هند عصام

هند عصام تكتب: أول طبيبة في التاريخ مصرية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ماتت وسرّها معها

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: دائرة السعادة الانتقائية

شريف نادي

شريف نادي يكتب : عامان من الحرب الروسية الأوكرانية

وسيم الفيومي

وسيم الفيومي يكتب: السخرية لا تبني حضارة ولا تعمر ديارا

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب : حياة كريمة وإعادة بناء الإنسان

اﻟﻤﺰﻳﺪ