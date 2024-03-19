بعد غش الأطعمة بالبسلة.. ماذا يحدث عند تناولها يوميا

تعد البسلة من الأطعمة الشهية التى يمكن استخدامها فى أكلات عديدة ولكن انتشر مؤخرا استخدامات غريبة لها من خلال غش المنتجات الغالية بها مثل البن والفستق مما يتسبب فى زيادة استهلاكنا لها دون أن نشعر .. فما تأثير ذلك على أجسامنا .

ووفقا لما جاء في موقع very well إن دمج المزيد من البسلة المزيد منها في نظامك الغذائي يحسن عملية الهضم وإدارة الوزن وصحة القلب وتنظيم نسبة السكر في الدم وصحة العين.

البسلة مليئة بالبروتين

البسلة الخضراء هي واحدة من أفضل مصادر البروتين النباتى ويستخدم جسمك البروتين لبناء وإصلاح العضلات والعظام والجلد والغضاريف ولكنها فى نفس الوقت غير جيدة لمن يعانون من النقرس.

تساعد في عملية الهضم

هناك الكثير من الألياف فى البسلة لذا فهى تعزز نمو البكتيريا الجيدة في الأمعاء، مما يقلل من خطر الإصابة بمشاكل الجهاز الهضمي وتقلل الإصابة بالإمساك .

البسلة تساعد فى التحكم الوزن

البسلة هي طعام منخفض السعرات الحرارية بالإضافة إلى ذلك، فإن المحتوى العالي من البروتين والألياف وتجعلك تشعر بالشبع لفترة أطول، مما قد يساعد في ضبط الوزن

البن مغشوش بالبسلة



البسلة جيدة للقلب

تحتوي على العديد من العناصر الغذائية الصحية للقلب ، بما في ذلك الألياف والمغنيسيوم والبوتاسيوم وجدت مراجعة لـ 26 دراسة أن الأشخاص الذين يتناولون أعلى كمية من البقوليات ، مثل البسلة كانوا أقل عرضة بنسبة 10٪ للإصابة بأمراض القلب التاجية من أولئك الذين يتناولون أقل كمية من البقوليات.

وجد الباحثون أن مستوى تناول 400 جرام أسبوعيًا من البقوليات يوفر الفائدة المثلى للقلب والأوعية الدموية.

تنظم نسبة السكر في الدم

تحتوي البسلة على مؤشر نسبة السكر في الدم منخفض ، لذلك لن يرتفع مستوى السكر في الدم بسرعة بعد تناولها.

يمكن أن تمنع الألياف والبروتينات الموجودة في البازلاء الخضراء ارتفاع مستويات السكر في الدم ، مما قد يبقي مرض السكري تحت السيطرة بالإضافة إلى ذلك، تشير الدراسات إلى أن المغنيسيوم الموجود في البسلة قد يحمي من مرض السكري من النوع الثاني.

البسلة تقلل من خطر السرطان

تحتوى على عناصر غذائية تقلل من خطر الإصابة بالسرطان أهمها مضادات الأكسدة الموجودة في البسلة التى تمتلك خصائص مضادة للالتهابات ومكافحة السرطان و تحتوي على مادة السابونين التي تساعد في الوقاية من عدة أنواع من السرطان.



البسلة تحمي العين

استخدام البسلة المطحون فى الحلويات



تحتوي على فيتامين أ، المعروف بقدرته على تعزيز الرؤية الصحية كما أنها غنية بمضادات الأكسدة اللوتين وزياكسانثين ، والتي قد تحمي من الضمور البقعي المرتبط بالعمر .

أضرار البسلة

الإكثار من البسلة بشكل يومي يعرض الإنسان لمشكلات صحية عديدة فضلا عن الحرمان من العناصر المفيدة الموجودة فى الأكلات الأساسية التى تغش بها كالبن فيحرم الجسم من الكفايين اللزم للطاقة وتنبيه المخ والمواد المختلفة الموجودة فى البن ووتعب من يعانون من مشكلات فى المخ والأعصاب حيث أن المكسرات من الأطعمة المهمة لتحسين حالتهم

ومن أهم المخاطر الصحية المحتملة لتناول منتجات مغشوشة بالبسلة هى إصابة مرضى أنيميا البقول والحساسية الغذائية ببعض المضاعفات ، وزيادة احتمالات الإصابة بالنقرس بل وحدوث النوبات للمرضى، وزيادة اضطرابات الجهاز الهضمى وتكون الغازات