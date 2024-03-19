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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مفاجأة في حريق ستوديو الأهرام.. الحماية المدنية حررت مخالفات لهم العام الماضي

صدى البلد

فجرت مصادر مطلعة على التحقيقات مفاجأة في حريق ستوديو الاهرام حيث كشفت عن ورود تقرير من اللجنة المشكلة من قطاع الحماية المدنية لبيان مدى توافر الاشتراطات الخاصة بالوقاية من مخاطر الحريق قبل نشوبه وخضوعها للصيانة الدورية، تضمن تحرير الحماية المدنية محاضر مخالفات العام الماضي لاستوديو الاهرام بعدم اتباع اشتراطات الأمن الصناعي. 

 

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3 لجان بدأت عملها.. تطور جديد في حريق أستوديو الأهرام

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ترميم أو إزالة|قرار عاجل من النيابة لتحديد مصير العقارات المتضررة بحريق ستوديو الأهرام

واستعلمت النيابة من الحماية المدنية عن هوية الموظف المختص بتطبيق اشتراطات الأمن الصناعي لاستدعائه وسماع اقواله. 

وتنتظر النيابة تقرير الأدلة الجنائية حول السبب الحقيقي وراء نشوب الحريق والذي سيترتب عليه كافة القرارات بمحاسبة المسئولين في حالة ثبوت وجود مواعد مساعدة على الاشتعال او شبهة جنائية.

حريق ستوديو الاهرام الحماية المدنية ستوديو الاهرام حريق

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