رئيس سموحة: كولر يجتمع مع هذا اللاعب ساعة لضمه للأهلي

فجر فرج عامر رئيس نادي سموحة مفأجاة بشان رغبة مارسيل كولر في نجم بيراميدز عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب فرج عامر : مروان حمدي لاعب بيراميدز والذي صنعت سموحة نجوميته وتألقه أكد أن خلال تواجده بالنادي المصري، وبعد أن طلب المصري رحيله اجتمع مع مارسيل كولر لمدة ساعة ونصف وكولر أبلغة بأنه يرغب قي ضمة إلى الأهلي لكن هذا الانتقال لم يتم.

علي الجانب الاخر قررت رابطة الأندية المصرية برئاسة أحمد دياب تأجيل مباراة الأهلي ومودرن فيوتشر التي تقام في إطار منافسات الجولة السابعة عشر من الدوري المصري الممتاز.



جدير بالذكر أن سبب تأجيل المباراة هو ازدحام جدول مباريات الدوري الممتاز، ومشاركة الأهلي في بطولة دوري أبطال إفريقيا.