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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

وكيل علي معلول يفجر مفاجأة حول مستقبل اللاعب مع الأهلي

علي معلول
علي معلول

أكد وكيل علي معلول، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أنه لم يحدث أي تواصل بين إدارة القلعة الحمراء واللاعب التونسي حتى الآن.

وأضاف جون إدوارد  في تصريحات صحفية "أن علي معلول يركز في الوقت الحالي مع الأهلي في جميع المباريات والبطولات التي يخوضها النادي خلال المرحلة الحالية لأهميتها للنادي، ولاستكمال ما قدمه اللاعب من عطاء على مدار السنوات الماضية.

وأضاف وكيل علي معلول: نحن أمام أسطورة حية تعيش معنا ولايزال أمام على معلول من موسمين لـ٣ مواسم لاستكمال مسيرته الكروية في أعلى مستوياته الفنية والبدنية، كاشفا أن معلول سوف يحدد مصيره بنهاية الموسم الجاري في الموعد الذي يعرفه الجميع.

 

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