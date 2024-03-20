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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تحقيقات وملفات

انضمام لاعبين ورحيل 5| الزمالك يُغيّر جلده.. وزيارة الأهلي أنهت غرامة كهربا

نادي الزمالك
نادي الزمالك

تتجه أنظار الساحة الكروية إلي قرارات إدارة نادي الزمالك بخصوص بعض لاعبي القلعة البيضاء، بشأن حقيقة استمرارهم أو رحيلهم عن النادي، واختيار الإدارة للتعاقد مع لاعبي كرة قدم جُدد.

وكشف حسام المندوه، أمين صندوق نادي الزمالك، عن آخر تطورات خريطة تعاقدات القلعة البيضاء خلال الفترة المقبلة، وأبرز أسماء لاعبي الزمالك ضمن ملف الراحلين، كما علّق على غرامة محمود عبدالمنعم كهربا، لاعب نادي الأهلي، المقرّر سدادها لنادي الزمالك.

حقيقة رحيل زيزو

وكشف حسام المندوه، أمين صندوق نادي الزمالك، في تصريحات له عبر إذاعة أون سبورت إف إم، عن حقيقة رحيل لاعب نادي الزمالك أحمد سيد زيزو، وموقف إدارة القلعة البيضاء من رحيل اللاعب.

وقال حسام المندوه، إن ادارة نادي الزمالك لن تكون عقبة في طريق اللاعب أحمد سيد زيزو، وذلك في حالة إذ كانت رغبته الرحيل للاحتراف الخارجي، وعقب: "كل شىء وارد ومطروح لتحسين موارد النادي المالية المرحلة المقبلة، ولكن لم أفضل الحديث عن المستقبل".

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