روسيا تحذر اليابان من عواقب إرسال صواريخ باتريوت إلى أوكرانيا

حذَّرت روسيا اليابان من عواقب نقل صواريخ لأنظمة الدفاع الصاروخي باتريوت إلى الولايات المتحدة، الأمر الذي قد ينتهي في أوكرانيا.

وحسب وكالة “سبوتنيك” الروسية، قال القائم بأعمال مدير المركز الثالث بوزارة الخارجية الروسية، سيرجي جيستكي، إن بلاده حذرت اليابان عبر القنوات الدبلوماسية من العواقب حال نقل صواريخ لأنظمة الدفاع الصاروخي باتريوت إلى الولايات المتحدة، الأمر الذي قد ينتهي في أوكرانيا.

وأضاف جيستكي أن "مثل هذه المساعدة في تعزيز القوات المسلحة الأوكرانية بالأسلحة ستعتبر بشكل لا لبس فيه تواطؤ طوكيو في أعمال كييف الإجرامية، والتي لا تؤدي إلا إلى زيادة عدد الضحايا".

وفي أواخر ديسمبر 2023، أكد البيت الأبيض قرار السلطات اليابانية بنقل صواريخ باتريوت إلى الولايات المتحدة، قائلاً إن ذلك سيسهم في تعزيز أمن اليابان وسلامها في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.

من جانبها، قالت السفارة اليابانية في موسكو، عقب اجتماع بين السفير الياباني لدى روسيا أكيرا موتو ونائب وزير الخارجية الروسي أندريه رودينكو، إن صواريخ باتريوت المنقولة من اليابان إلى الولايات المتحدة لن تستخدم في أوكرانيا.