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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

معظمهم أجانب.. فقدان 7 أشخاص في انقلاب ناقلة كورية جنوبية غرب اليابان

انقلاب ناقلة كورية
انقلاب ناقلة كورية جنوبية غرب اليابان

أفادت تقارير إعلامية عالمية بأن ناقلة كيماويات بحرية ترفع علم كوريا الجنوبية انقلبت، صباح اليوم الأربعاء، قبالة ساحل جزيرة موتشور في محافظة ياماجوتشي غربي اليابان، حسبما ذكرت وسائل إعلام محلية.

وأوردت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية ("إن إتش كيه"، نقلا عن خفر السواحل الياباني، أنه كان هناك 11 شخصا من أفراد الطاقم على متن الناقلة «كيويونج سون»، وهم كوريان جنوبيان و9 مواطنين أجانب آخرين. وحتى الآن، تم إنقاذ أربعة أشخاص بالقرب من مكان الحادث.

ووجهت الناقلة نداء طوارئ طلبا للإنقاذ في غرب جزيرة موتشور قبالة شيمونوسيكي بمحافظة ياماغوتشي في نحو الساعة 7:05 صباحا بالتوقيت المحلي اليوم (الأربعاء) (22:05 بتوقيت غرينتش يوم الثلاثاء)، قائلة إن «السفينة مائلة بسبب سوء الأحوال الجوية. نحن بحاجة إلى الإنقاذ».

ووفقا لخفر السواحل، انقلبت السفينة لأنها كانت راسية بسبب سوء الأحوال الجوية، وتستمر جهود الإنقاذ نظرا لأن سلامة المفقودين الـ7 من أفراد الطاقم غير معروفة.

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