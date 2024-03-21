عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

الحبس والغرامة عقوبة إفشاء معلومات مستخدمي شبكات الاتصالات

حبس
حبس

أقر قانون تنظيم الاتصالات عقوبات مشددة تصل للحبس والغرامة للمتسببين في إفشاء معلومات مستخدمى شبكات الاتصالات.

وفي هذا الصدد، نص القانون على أنه لا يجوز إنشاء أو تشغيل شبكات اتصالات أو تقديم خدمات الاتصالات للغير أو تمرير المكالمات التليفونية الدولية، أو الإعلان عن شئ من ذلك دون الحصول على ترخيص من الجهاز وفقًا لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، ومع ذلك لا يلزم الحصول على ترخيص من الجهاز لإنشاء أو تشغيل شبكة اتصالات خاصة لا تستخدم أنظمة اتصال لاسلكية.

 

لايفوتك ||

 

txt

جهاز تنظيم الاتصالات يحدد أوقات عمل منافذ بيع مشغلي الخدمات في رمضان

txt

حوكمة تنظيم الاتصالات: أي تكنولوجيا حديثة نقدمها لابد أن تسبقها دراسات عديدة

عقوبات المخالفين 

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام أثناء تأدية وظيفته فى مجال الاتصالات أو بسببها بأحد الأفعال الآتية:

1 - إذاعة أو نشر أو تسجيل لمضمون رسالة اتصالات أو لجزء منها دون أن يكون له سند قانونى فى ذلك.

2 - إخفاء أو تغيير أو إعاقة أو تحوير أية رسالة اتصالات أو لجزء منها تكون قد وصلت إليه.

3 - الامتناع عمدًا عن إرسال رسالة اتصالات بعد تكليفه بإرسالها.

4 - إفشاء أية معلومات خاصة بمستخدمى شبكات الاتصال أو عما يجرونه أو ما يتلقونه من اتصالات وذلك دون وجه حق.

قانون تنظيم الإتصالات معلومات مستخدمى شبكات الاتصالات شبكات الاتصالات حبس غرامة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الخير قادم .. قرارات عاجلة من الرئيس السيسي للتخفيف عن المواطنين

عاجل| حريق هائل في منطقة الهرم داخل إحدى الزراعات ..فيديو

بعد ترقية تصنيف مصر الائتماني.. الحكومة تحدد متى يشعر المواطن بانخفاض الأسعار

قرار عاجل من الزراعة بشأن أسد التجمع .. تفاصيل

الإسكندرية تعلن عن إجراء عاجل استعدادًا لموجة طقس سيء وسقوط أمطار

تغيير الساعة قريبًا.. موعد تطبيق التوقيت الصيفي 2024

إحالة المتهم بمحاولة خطف حبيبة الشماع إلى الجنايات

عودة للأجواء الباردة وسقوط الأمطار.. مفاجأة غير متوقعة فى الطقس

ترشيحاتنا

موعد الليالي الوترية وليلة القدر.. دار الإفتاء تحددها وتنصح بهذه العبادات

كندا: استمرار تجميد تصدير الأسلحة لإسرائيل

منتخب مصر يواصل تدريباته لمواجهة نيوزيلندا بكأس العاصمة

في اليوم العالمي لمتلازمة داون..معلومات صادمة عن المرض

فى رمضان .. تفاصيل مداهمة شقة النزهة المشبوهة

دعاء ليلة 11 رمضان 2024.. اغتنم 12 كلمة في الثلث الثاني للمغفرة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من يخلف معلول بالأهلي؟.. وآخر تطورات تجديد تعاقد أسرع دليفري في مصر

مكياج ناعم.. نادين نجيم تستعرض جمالها بلوك مختلف| شاهد

عمرها 60 عامًا.. شاهد أول سيارة لامبورجيني في العالم

أجملهن نسرين طافش ونرمين الفقي.. فنانات تألقن بالقفطان والعبايات في رمضان

فيديو

«إله الفوضى والظلام» .. تهديد جديد للأرض في هذا الموعد |فيديوجراف

الموسم الأخير.. بسمة وهبة تكشف حقيقة اعتزالها المجال الإعلامي

الجو هيقلب البسوا الكمامات.. تحذير عاجل للمواطنين بسبب الطقس

الذهب يخالف التوقعات.. والسعر الرسمي للدولار| تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: أزمة السودان وأنظمة اللاجئين في العالم

جمال قرين

جمال قرين يكتب: محمود صديق المنشاوى

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب : حياة كريمة ترسم السعادة على وجوه الأطفال

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بسم الله أذّن وكبّر

د. محمد بشاري

الدكتور محمد بشاري يكتب: التضامن الإسلامي.. رحلة بناء الجسور في مكة المكرمة

محمد مخلوف

محمد مخلوف يكتب: الذكاء الاصطناعي للجميع

هند عصام

هند عصام تكتب: أول طبيبة في التاريخ مصرية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ماتت وسرّها معها

اﻟﻤﺰﻳﺪ