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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

سلوى محمد علي: انتصار موهبة متميزة طوال عمرها

سلوي محمد علي
سلوي محمد علي

أشادت الفنانة سلوي محمد علي بالفنانة إنتصار وأداءها المتميز فى جميع الأدوار التى تقدمها دائما.

وأضافت سلوي محمد علي فى تصريحات إذاعية: أنها مندهشة لإندهاش الجمهور بموهبة إنتصار فى هذا الوقت لأن نجاحها وتميزها ليست شيء جديد عليها وأن إنتصار فنانة كبيرة .

وعن مشاركتها فى مسلسل "صلة رحم" الذى يشارك فى الماراثون الرمضاني الحالي ، قالت سلوي محمد أنها أنجذبت لموضوع المسلسل، وأنها أحبت طرح فكرة استئجار الأرحام.

وعن أكثر المشاهد صعوبة ضمن أحداث المسلسل ، قالت سلوي محمد على مشهد مواجهتها مع ابنها إياد نصار كان الأكثر صعوبة لأنها تظهر فى الأحداث بدور السيدة المتدينة التى لا تقبل فكرة استئجار الرحم، خاصة أنه موضوع شائك، لكن إذا تمت مناقشة تلك الفكرة سيكون بمنظور بعيد عن الدين.

مسلسل "صلة رحم" من تأليف محمد هشام عبية، وإخراج تامر نادي، بطولة إياد نصار ويسرا اللوزي، أسماء أبو اليزيد، ومحمد جمعة، وعابد عناني، ونبيل نور الدين، وهبة عبد الغني، وعمرو القاضي، وداليا خليف، وريام كفارنا، وسلوى محمد على، ومحمد دسوقي، وصفاء جلال، وبتول حداد، ومحمد السويسي، والعمل من تأليف محمد هشام عبية، ومن إخراج تامر نادي، وإنتاج صادق الصباح.

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وعلى صعيد أخر، أعربت سلوى محمد علي عن سعادتها بالتكريم في مهرجان الإسماعيلية للأفلام التسجيلية والقصيرة في دورته الـ 25، مشيرة إلى أنه من أقدم المهرجانات في المنطقة التي تهتم بالفيلم القصير والتسجيلي والتحريك، ومن أهم المهرجانات التي تهتم بصناع السينما وليس النجوم فقط.

أعمال سلوى محمد على الفنانة القديرة سلوى محمد علي مسلسل صلة رحم مسلسلات رمضان٢٠٢٤ أخبار انتصار

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