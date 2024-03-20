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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رغم استعداده لكأس أوروبا.. كريستيانو رونالدو يغيب عن منتخب البرتغال لهذا السبب

كريستيانو رونالدو
كريستيانو رونالدو

أعلن الاتحاد البرتغالي لكرة القدم عن غياب كريستيانو رونالدو، نجم النصر السعودي، و7 لاعبين آخرين، عن المباراة الودية الأولى للمنتخب، المقررة ضد السويد، غدا الخميس، في غيمارايش، على أن يكونوا متاحين لخوض المباراة الثانية الودية ضد سلوفينيا، في 26 مارس الحالي في ليوبليانا.

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واللاعبون الآخرون هم: ديوغو دالو (مانشستر يونايتد)، وجواو فيليكس وجواو كانسيلو (برشلونة الإسباني)، ودانيلو بيريرا وفيتينيا (باريس سان جيرمان الفرنسي)، وأوتافيو (النصر)، وروبن نيفيز (الهلال).

وأشارت تقارير صحافية إلى أن مدرب المنتخب البرتغالي، روبرتو مارتينيز، أراد إراحة هؤلاء اللاعبين، نظراً لضغط المباريات التي خاضوها في الآونة الأخيرة ضمن أنديتهم.

وقال مارتينيز، في مؤتمر صحافي: «إنها فترة يواجه فيها اللاعبين تحديات كبيرة مع خوضهم مباريات كثيرة ويعانون تعباً ذهنياً».

ويخوض المنتخب البرتغالي ثلاث مباريات تجريبية أخرى؛ استعداداً لـ«كأس أوروبا» المقررة من 14 يونيو  إلى 14 يوليو المقبلين في ألمانيا، ضد فنلندا وكرواتيا وجمهورية آيرلندا في 4 و8 و11 يونيو توالياً.

كريستيانو رونالدو النصر السعودي السويد

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