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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضبط 53 مخالفة متنوعة في حملات تموينية بمطروح

مدير تموين مطروح
مدير تموين مطروح خلال الحملة

نظمت مديرية تموين مطروح بالاشتراك مع قسم مباحث التموين، حملات تموينية موسعة على أسواق مدينة مرسى مطروح للتأكد من انتظام العمل وإنتاج الخبز مطابق المواصفات خلال شهر رمضان المبارك.

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وأكدت المهندسة هند مساعد مدير عام تموين مطروح أن الحملات أسفرت عن ضبط (٥٣) مخالفة تموينية متنوعة خاصة بالمخابز البلدية والأسواق كان أبرزها ضبط سلع منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي بعدد ٢٢٨ عبوة من البسكويت ومواد غذائية متنوعة.

وأوضحت أن المخالفات عبارة عن ضبط ١٤ مخالفة متنوعة لمخابز بلدية منها ٥ مخالفات لإنتاج خبز بلدي ناقص الوزن وعدد ٣ مخالفات للتصرف في حصص من الدقيق البلدي المدعم، وعدد ٤ مخالفات لإنتاج خبز بلدي غير مطابق للمواصفات ومخالفتين لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل.

ونوهت بأنه تم ضبط ٥ مخالفات لبيع سجائر بأزيد عن السعر المقرر وضبط ١٢ مخالفة لعدم الإعلان عن أسعار البضائع المعروضة وعدد ١٥ مخالفة لعدم حمل شهادة صحية للمتعاملين في الأغذية وعدد ٦ مخالفات لعرض لحوم طازجة للبيع دون غطاء ومخالفة لعرض سلع منتهية الصلاحية.

وأشارت إلى أنه تم اتخاذ اللازم حيال المخالفين مع التحفظ على المضبوطات من السلع منتهية الصلاحية وقيد المحاضر بأقسام الشرطة المختصة للنظر والتصرف.

وشدد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح على استمرار الحملات لإحكام الرقابة على الأسواق والمخابز البلدية والتأكد من توافر كافة المنتجات والسلع الأساسية أمام المواطنين بالجودة المطلوبة للتيسير عليهم خلال الشهر الكريم.

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