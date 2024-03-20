90 يوما بالحضانة.. إنقاذ حياة رضيع في كفر الشيخ| صور

شهد مستشفى برج البرلس المركزي بمحافظة كفر الشيخ، تحسن الحالة الحصية لرضيع وخروجه من الحضانة، بعد 3 شهور من وضعه على جهاز التنفس الصناعي، وذلك بتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، والدكتور محمد شقوير، محمود وكيل الوزارة.

ومن جانبه، أكد الدكتور عبد الرحمن سرحان، مدير المستشفى، أن الطفل غادر حضان المستشفى بعد أن وضع علي جهاز التنفس الصناعي لمدة 90 يوماً بعدما كان يعاني من صعوبة في التنفس من الدرجة الثالثة عن وزن 1.5 كيلو جرام.

ووجه «سرحان» الشكر والتقدير للفريق الطبي المشرف على الحالة والذي ضم الدكتورة هناء يس، رئيس قسم الأطفال، والدكتور وليد الطباخ، رئيس وحدة الحضان والفريق المعاون له، والطاقم المميز من تمريض الحضان.

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