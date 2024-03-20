مسلسل حق عرب الحلقة 10.. دينا فؤاد تحاول التخلص من حياتها

شهدت الحلقة العاشرة من مسلسل حق عرب العديد من الأحداث المثيرة والهامة.

الحلقة شهدت هجوم الشرطة على أحمد العوضي وعبد ربه في أثناء تسليم البضاعة، ولكن استطاع الهرب وأخذ الأموال والبضاعة.

فيما طلب المعلم “رباح” الزواج من “حنان” سرا، في الوقت الذي قام “عرب” بالدفاع عن شقيق حنان.

وتنتهي الحلقة على صدمة حيث فوجئت زوجة والد حنان بانتحارها في الحمام.



مسلسل حق عرب

بدأت أحداث الحلقة الأولى من مسلسل حق عرب ، في عام 1990 في مشهد جمع رياض الخولي ووفاء عامر "صباح" وهي حامل .

وراى رياض الخولي منام بتواجده داخل سرداب ،، وينزل سلم طويل مظلم وممر طويل ليجد في الصندوق ثعبان يفزعه ، ليفسر له الشيخ ان ابنه سيقتله .

ويحاول رياض الخولي قتل ابنه الرضيع، بسبب تفسير الحلم، ولكن ترفض وفاء عامر ان تفعل ذلك.

ويرزق رياض الخولي بطفلة ، ويطلق عليها اسم انغام ، في الوقت الذي يبدا الصراع بين عبد ربه وعائلة السويركي بعد حرق الاول لمحلات جلال السويركي.

وسبثق أن روَّج الفنان أحمد العوضي لـ مسلسل حق عرب الذى يخوض به سباق دراما رمضان 2024، من خلال نشر بوستر العمل الخاص به عبر حسابه على موقع فيس بوك وعلق عليه "حق عرب.. رمضان 2024 ".

ويشارك في بطولة مسلسل "حق عرب"، كل من أحمد العوضي، سلوي عثمان، هدى المفتي، وليد فواز، رياض الخولى، وفاء عامر، آخرين من تأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق.