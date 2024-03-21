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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة ومنوعات

هل تؤمن بالحب من أول نظرة؟ متخصص علاقات إنسانية يجيب

هل تؤمن بالحب من
هل تؤمن بالحب من أول نظرة؟

قال أحمد أمين متخصص في العلاقات الانسانية: يُقال بشكل شائع أنه يمكن أن يحدث حب من أول نظرة، هذا يعني أنه بعض الأشخاص قد يشعرون بشعور قوي بالحب والجاذبية تجاه شخص ما بمجرد رؤيته لأول مرة. 

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هل تؤمن بالحب من أول نظرة؟

 أحمد أمين متخصص العلاقات الانسانية

وتابع أحمد أمين في تصريح خاص لموقع “صدى البلد” الإخباري،يمكن أن يكون سبب هذا الشعور هو انجذاب جسدي، أو في انجذاب عاطفي ، أو في شعور بالتوافق والتشابه. ومع ذلك، يجب أن نلاحظ أن هذا النوع من الحب الفوري نادرًا ما يحدث ولا يحدث للجميع، ولذلك كان هناك الحاجة لدراسة بعض العوامل التي تؤثر علي الحب من اول نظرة مثل: 


1. الجاذبية الجسدية: يمكن أن يكون الشكل الخارجي والمظهر الجسدي للشخص عاملاً مؤثرًا في الشعور بالجاذبية من النظرة الأولى. بعض الناس يشعرون بانجذاب قوي من النظرة الاولي ناحية الشكل الخارجي وشكل الجسد فقط.

هل تؤمن بالحب من أول نظرة؟

2. التوافق العاطفي: قد يؤدي التوافق العاطفي الفوري إلى حدوث الحب من النظرة الأولى، قد يحدث انسجام وتوافق بين الأشخاص فيما يتعلق بالقيم والاهتمامات والشخصية، وهذا يمكن أن يشعرهم بانجذاب قوي تجاه بعضهم البعض.

3. التشابه والتكافؤ: قد يؤدي الشعور بالتشابه والتكافؤ بين الأشخاص إلى حدوث الحب من النظرة الأولى. عندما يشعر الأشخاص بأنهم يشتركون في العديد من الخصائص المشتركة، مثل الاهتمامات والأهداف والتجارب، فإن ذلك يمكن أن يثير شعورًا بالانجذاب والحب من النظرة الاولي.

هل تؤمن بالحب من أول نظرة؟

4. الانطباع الأول: الانطباع الأول له دورًا في حدوث الحب من النظرة الأولى. فطريقة تصرف الشخص وأسلوبه في التحدث والابتسامة وغيرها من العوامل التي تساهم في إنشاء انطباع إيجابي، مما يزيد من احتمالية حدوث الحب الفوري.

ولكن ومع ذلك فالحب من النظرة الاولي هو تجربة فردية وفريدة لكل شخص، ويتأثر بالعوامل المختلفة كما ذكرنا بالاضافه الي بعض العوامل مثل الثقافة والتجارب السابقة والشخصية، قد يكون هناك أيضًا حاجة للمزيد من الوقت والتفاعل والتعرف على الشخص لتطور الحب والارتباط بينهما. 

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