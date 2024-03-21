300 جنيه|الذهب يخالف التوقعات بقفزة جديدة يوم 11 رمضان.. وعيار 21 مفاجأة

قفزت أسعار الذهب في مصر، اليوم 11 رمضان 2024، بعد هبوط عدة مرات الأيام الماضية، حتى سجل عيار 21 نحو 3050 جنيها للشراء مجددا بعد أن هبط إلى ما دون الـ 30 ألاف جنيه للبيع قبل ساعات ، على خلفية تحرك سعر الأوقية عالميا لتقترب من 2190 دولارا لأول مرة بعد قرار الفيدرالي الأمريكي بتثبيت سعر الفائدة للمرة الخامسة عند 5.25 إلى 5.5%.

أسعار الذهب

وخفف من حدة الارتفاع محليا تأثر الأصفر بتراجع سعر الدولار في البنوك إلى ما دون الـ47 جنيها.

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سعر الذهب عيار 18

سعر عيار 18 شهد حركة فبعد ان سجل 2,499 جنيها للبيع، سجل 2,614 للشراء اليوم، ولكن يظل متراجعا بقوة عن موجة الارتفاع القاسية بنهاية يناير الماضي، والتي وصل خلالها إلى نحو 3500 جنيه بدون إضافات.

أسعار الذهب اليوم عيار 21

اما عن العيار الأكثر شيوعا في سوق الصاغة لشراء الشبكة، وهو سعر عيار 21 ، فتحرك مجددا في محلات الصاغة، ويهتم الكثير بالبحث عن سعره، فهو يهم شريحة كبيرة من المصريين، ولكن بعد أن سجل أعلى قمة في نهاية يناير الماضي 4050 جنيهًا،، سجل اليوم نحو 3,000 جنيه للبيع.

كم سعر جرام الذهب؟

ويرغب الكثير من المهتمين بسوق الصاغة، بمعرفة أسعار الأصفر، ويطحون سؤال حول سعر جرام الذهب كم؟، خاصة في أيام الإجازات والمناسبات، لمعرفة سعر عيار 21 أو قد يرغب البعض في معرفة سعر عيار 18 وكذلك عيار 24، فهما من الأكثر مبيعا في المحلات.

سعر الذهب اليوم في مصر

سعر الجرام عيار 24 ، تحرك لنحو 3,485 جنيها للشراء بعد 3,331 جنيها للبيع، ويظل عيار 24 الأعلى في السوق مُتراجعًا من أعلى سعر وهو 4570 جنيهًا بدون مصنعية بنهاية الشهر الماضي، وهو من أبرز ما يبحث عنه الكثير لشراء الجنيهات الذهب والسبائك بأوزانها المختلفة.

أسعار الذهب

سعر الذهب الآن في مصر

سعر الجنيه الذهب قفز خلال ساعات بقيمة نحو 320 جنيها، والذي يرغب الكثير في شراؤه من أجل الاستثمار وحفظ المال، ويرغب الكثير في معرفة سعره يوميًا سواء للبيع أو الشراء بدون مصنعية وبالمصنعية.

ويزن الجنيه الذهب 8 جرامات ويكون من عيار 24، سجل تحركا ليبدأ من نحو 24,400 بعد 24080 جنيه للشراء ، ويظل منخفضا من 25 ألف جنيه قبل أيام ، فيما سجل 28000 جنيه للشراء قبل أيام، وبعد 30 إلى 32 ألف جنيه للشراء كأعلى سعر.

أسعار الذهب مباشر

يقدم لكم موقع “صدى البلد” في هذا التقرير أسعار الذهب على مستوى أعيرته دون أي مصنعية، مع العلم أن هذه الأسعار قد تتغير على مدار اليوم حسب حركة السوق:

سعر الجرام عيار 24

سعر عيار 24 اليوم الأحد في الخميس : 3485 جنيها للشراء و 3,428 جنيها للبيع .

سعر الذهب عيار 21

سجّل سعر الجرام عيار 21 اليوم الخميس : 3,050 جنيها للشراء و 3,000 جنيها للبيع.

سعر الجرام عيار 18

سجّل سعر الجرام عيار 18 اليوم الخميس : 2,614 جنيهًا للشراء و 2,571 جنيها للبيع.

سعر الجرام عيار 14

سجّل سعر الجرام عيار 14 اليوم الخميس : 2,000 جنيها للشراء.

سعر الجنيه الذهب

بلغ سعر الجنيه اليوم الخميس عيار 24 : 24,400 جنيه للشراء و 24,000 جنيه للبيع.

أسعار الذهب

كم سعر الأونصة اليوم؟

يطرح الكثير سؤال عبر جوجل وهو، كم سعر الأونصة اليوم؟، من أهم ما يبحث عنه المستثمرون والراغبون في حفظ أموالهم، لمتابعة تطورات سعر الذهب، وفي الغالب تزن نحو (31.1 جرام) عيار 24 قيراط، لشرائها والاستثمار فيها، أو بيعها للتصرف في أموالها، وسجل سعر الاونصة في بورصة نيويورك العالمية قفزة تاريخية ليصل نحو 2156 دولارا بعد 2180 دولارًا.

أسعار الذهب اليوم عيار 21 بالمصنعية

ويبحث المشترون عن الذهب بدون مصنعية وبالمصنعية على كل جرام، عند الشراء ويتم إضافة سعر المصنعية بعيدا عن سعر الأصفر، وهو ما يبحث عنه المقبلين على الشراء خاصة المشغولات والسبائك، ويتغير من تاجر إلى آخر.

ولحساب سعر المصنعية، عند الشراء ، تكون في الغالب بدءا من 80 وحتى 200 جنيه كزيادة على السعر وتختلف من تاجر وآخر، أو نحو 6% من سعر الجرام أو يزيد لدى بعض التجّار عند شراء المشغولات الذهبية، أما مصنعية الذهب المستعمل فتبدأ من 30 جنيهًا فأكثر، والسبائك الأكثر من 100 جرام تكون مصنعيتها أقل بكثير.