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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

كفرالشيخ: تحرير 8 محاضر تموينية لأصحاب المحال التجارية والمخابز المخالفة بقلين

مخابز
مخابز

تابع اللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ، جهود الوحدة المحلية لمركز ومدينة قلين، فى الحملات التموينية للرقابة على الأسواق والمحال التجارية، بالتعاون مع إدارة التموين وإدارة الصحة وإدارة الطب البيطرى، برئاسة اللواء خالد كشك، رئيس مركز ومدينة قلين.

وأسفرت الحملة عن تحرير 8 محاضر متنوعة لمخالفات تموينية تم ضبطها خلال حملات الرقابة على الأسواق تضمنت، " 3 محاضر نقص وزن، ومحضرين عدم إعلان أسعار، ومحضر عدم التزام،  ومحضرين عدم نظافة،  وأخرى متنوعة"، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، والعرض على النيابة العامة للتحقيقات.

وكلف محافظ كفر الشيخ، كافة الجهات المعنية، وقيادات مديرية التموين، ومباحث التموين، وجهاز حماية المستهلك، بتكثيف الحملات التموينية، خاصةً خلال شهر رمضان المبارك، مشددًا على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة ضد المخالفين.

وشدد محافظ كفرالشيخ، على ضرورة توفير السلع الغذائية الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة، خاصةً السلع الاستراتيجية مثل السكر والأرز والزيت والدقيق، وذلك من خلال الحملات اليومية للرقابة على الأسواق والمحال التجارية.

 

 وأشار إلى أهمية توعية المواطنين بضرورة الإبلاغ عن أى مخالفات تموينية من خلال الخط الساخن 114، مؤكداً أن هذه الحملات  تأتي فى إطار حرص محافظة كفر الشيخ على ضبط الأسواق وضمان حصول المواطنين على السلع الغذائية بالأسعار العادلة والجودة المطلوبة.

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