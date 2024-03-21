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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أصل الحكاية

بطريقة خاصة.. تاريخ احتفال جوجل بعيد الأم من كل عام| شاهد كيف

تاريخ احتفال جوجل
تاريخ احتفال جوجل بعيد الأم من كل عام

عبر محرك البحث الأشهر حول العالم “جوجل” عن احتفاله بـعيد الأم اليوم، الخميس 21 مارس 2024، بطريقته الخاصة، وذلك لمشاركة المواطنين حول العالم سعادتهم وامتنانهم لوجود الأم بحياتهم.

وقرر محرك البحث جوجل هذا العام أن يغير واجهته التقليدية إلى صورة من واقع الحياة اليومية التي تعيشها الأم مع أبنائها لتعبر عن روعة الأمومة والطفولة، حيث جاء بها أم وطفلها يجلسان على الأريكة وبجوارهما لعبة للطفل وإناءان بهما مزروعات خضراء.

قلوب وأزهار وصور من وحي الحياة اليومية

هذه المرة لم تكن الأولى التي يحتفل فيها جوجل بعيد الأم مع مستخدميه من مصر والدول العربية، بل يحرص جوجل على اتباع هذه الطريقة في التودد لمستخدميه كل عام.

ففي عيد الأم يوم 21 مارس من العام الماضي، قرر جوجل الاحتفال مع مستخدميه بتغيير واجهته التقليدية إلى بطاقات مرسوم عليها حروف Google ومزينة بقلوب حمراء وصفراء.

أما في عام 2022، غير جوجل واجهته التقليدية التي تتضمن حروف اسمه باللغة الإنجليزية إلى وضع صورة تعبر عن مساعدة الأم لطفلها الصغير في منتصف كلمة Google، واتسمت الحروف والصورة باللون الأبيض.

وفي عيد الأم عام 2021، غير جوجل واجهته التقليدية عادته بصورة مميزة معبرة عن الأمومة تتضمن قلبًا أحمر وورود. 

وهذا العام، طرح جوجل أيضًا كارت معايدة في عيد الأم عن طريق الضغط على شعار جوجل وسمح لمواطنيه بتصميم الكارت الخاص بهم كما يريدون من خلال الاختيار من بين 4 ألوان وزينة وقلوب ورسومات وزهور مختلفة، ثم السماح لمستخدميه بإرسال هذا الكارت إلى والدتهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

أما في عام 2020، شبه جوجل الأم بزهرة عباد الشمس من خلال تغيير واجهته إلى صورة كرتونية بالألوان البرتقالي والأصفر والأخضر والأسمر والأحمر تتضمن أحرف Google مع تحويل حرف O إلى زهرة عباد الشمس.

تاريخ حديث وذكريات متواصلة

تعتبر عادة الاحتفال بعيد الأم حول العالم حديثة وليست قديمة حيث بدأ اتباعها مع مطلع القرن العشرين وتحديدًا عام 1908 في أمريكا بعدما قررت الناشطة الأمريكية أنا جارفيس أن تقيم ذكرى لوالدتها، بعد ذلك تبنت حملة لجعل عيد الأم مناسبة معترف بها في أمريكا ونجحت في تحقيق ذلك عام 1914.

تناقلت الثقافات الغربية والعربية بعد ذلك هذا الاحتفال إلى أن أصبح رسميًا بها، لكن يوم الاحتفال به يختلف من دولة لأخرى حيث تحتفل مصر والدول العربية به يوم 21 مارس من كل عام بينما تحتفل به النرويج يوم 2 فبراير؛ والأرجنتين يوم 3 أكتوبر؛ وأمريكا يوم الأحد الثاني من شهر مايو.

ويعتبر الصحفي المصري الراحل على أمين، مؤسس جريدة “أخبار اليوم” مع شقيقه مصطفى أمين، هما أول من فكر في اقتباس ثقافة عيد الأم الأمريكية داخل الدول العربية.

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