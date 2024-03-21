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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فن وثقافة

بصورة خاصة.. رنا رئيس تحتفل مع والدتها بعيد الأم |شاهد

صدى البلد

شاركت الفنانة رنا رئيس، ستوري عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وهنأت رنا رئيس والدتها بمناسبة عيد الأم، معلقة على صورة تجمعهم: “يا أحلى أم في الدنيا”. 

مسلسل سر إلهي


ويعرض مسلسل "سر إلهي"، بطولة النجمة روجينا، من تأليف أمين جمال، وإخراج رؤوف عبد العزيز، وإنتاج كودكس، حيث روجت صفحات شركة المتحدة للبوستر الدعائي للعمل الذى تدور أحداثه في إطار تشويقى اجتماعى.

 

أبطال مسلسل سر إلهي

وتضم قائمة أبطال مسلسل سر إلهي بجانب النجمة روجينا كلا من أحمد مجدى، رنا رئيس، مى سليم، محمد ثروت، نهى عابدين، محمود الحدينى، صلاح عبد الله، وأحمد بدير، وميمي جمال، وأحمد سلامة، ومحسن منصور، و مي سليم، و رشا مهدي، ومراد مكرم، ومحمود حجازي، ومريم أشرف زكي، يوسف الأسدي.

 

 

أبطال مسلسل سر إلهي التواصل الاجتماعي انستجرام الفنانة رنا رئيس مسلسل سر إلهي رنا رئيس بعيد الأم

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