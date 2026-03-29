الدفاعات الإماراتية تتصدّى لهجوم بالصواريخ والمسيرات.. والجيش الأمريكي بانتظار أمر ترامب لغزو إيران

قالت وزارة الدفاع الإماراتية إنها تتعامل حاليًا، عبر الدفاعات الجوية، مع صواريخ وطائرات مسيّرة قادمة من إيران، وفقًا لصحيفة «الخليج».

وذكرت صحيفة «واشنطن بوست»، أمس السبت، نقلًا عن مسؤولين أمريكيين، أن وزارة الدفاع (البنتاجون) تستعد لعمليات برية قد تستمر لأسابيع في إيران.

وأفادت الصحيفة بأن الخطط قد تشمل هجمات تنفذها قوات العمليات الخاصة وقوات المشاة التقليدية.

وأضافت أنه لا يزال من غير المؤكد ما إذا كان الرئيس دونالد ترامب سيوافق على أي من هذه الخطط.

كما نشرت إدارة ترامب قوات مشاة البحرية الأمريكية في الشرق الأوسط مع دخول الحرب في إيران أسبوعها الخامس، وتخطط أيضًا لإرسال آلاف الجنود من الفرقة 82 المحمولة جوًا التابعة للجيش الأمريكي إلى المنطقة.