إطلاق صواريخ جديدة من إيران نحو الأراضي المحتلة بعملية «الوعد الصادق».. وبيان قوي لـ «حزب الله»

أفادت وكالة مهر الإيرانية بانطلاق دفعة صواريخ جديدة من إيران باتجاه جنوب الأراضي المحتلة، في إطار عملية "الوعد الصادق" ضد الاحتلال وأمريكا.

وكانت وسائل إعلام إيرانية قد ذكرت سابقًا وقوع انفجارات في أصفهان وسط البلاد، وشيراز في الجنوب، وكرج غربي طهران.

وفي لبنان، أعلن حزب الله أنه استهدف بقذائف المدفعية قوة مدرعة إسرائيلية أثناء عملها على سحب آلية مصابة في دير سريان، كما استهدف بصاروخ دفاع جوي مروحية معادية في أجواء بلدة العديسة الحدودية وأجبرها على الانسحاب.

وأضاف الحزب أنه قصف بالصواريخ للمرة الثالثة تجمعًا للعدو الإسرائيلي في موقع المالكية شمال إسرائيل.

من جهتها، ذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن صفارات الإنذار دوت في المطلة ومرجليوت ومسغاف في الجليل الأعلى نتيجة إطلاق صواريخ من لبنان.