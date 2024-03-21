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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

خسائر تصل 300 ألف جنيه|اشتعال النيران في حريق معارض أهلًا رمضان بكفر الزيات..صور

معارض أهلاً رمضان
معارض أهلاً رمضان بالغربية

 نجحت قوات الحماية المدنية بالغربية منذ قليل في إخماد نيران حريق هائل التهمت نيرانه معارض “أهلًا رمضان” لبيع السلع مُخفضة الأسعار بقرية إبيار بمركز كفر الزيات إثر حدوث ماس كهربائي مفاجئ دون وقوع إصابات وخسائر مادية تصل إلى 300 ألف جنيه.

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وتعود أحداث الواقعة حينما تلقي اللواء خالد عبد السلام مدير أمن الغربية  إخطارًا من مأمور مركز شرطة كفر الزيات  من شرطة النجدة بنشوب حريق بمعرض “أهلًا رمضان” بقرية إبيار التابعة لدائرة مركز كفر الزيات واحتراق بعض من محتويات المعرض.

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كما انتقلت الأجهزة الأمنية والعميد محمد شبل حبيب، مأمور مركز شرطة كفرالزيات والمقدم أحمد شيحة، رئيس مباحث مركز كفرالزيات، والرائد أحمد الطنوبى، رئيس قسم الحماية المدنية وسيارتين إطفاء وشرطة النجدة. 
ونجح رجال الحماية المدنية في السيطرة على الحريق الذي التهم خيمة معروضات رمضان واحتراق العديد من السلع الغذائية الاستهلاكية التي كان يتم عرضها للجمهور داخل المعرض والمعلبات وبعض من الأخشاب دون وقوع إصابات بشرية وتم منع امتداد النيران إلى المناطق والمنازل المجاورة للمعرض والسيطرة على الحريق، وبالمعاينة تبين امتداد النيران إلى معرض السلع الاستهلاكية بقرية إبيار بعد احتراق بعض من أشجار النخيل المجاورة له .

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كما أسفرت الخسائر المادية للحريق نحو قيمة 300 ألف جنيه وتم ندب خبراء الأدلة الجنائية ومعاينة موقع حريق معارض “أهلًا رمضان”.

وكلّفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرّر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق والتي أمرت بندب خبراء الأدلة الجنائية.

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