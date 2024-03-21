بعد تجميد مفاوضات معلول.. الأهلي يقترب من ضم لاعب موريتاني

كشف تقارير صحفية، أن إدارة النادي الأهلي تجري مفاوضات مع لاعب كرة القدم خاديم دياو، نجم منتخب موريتانيا ولاعب فريق الهلال السوداني، بهدف التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

يأتي هذا في ظل عدم التوصل إلى اتفاق مع ظهير الفريق الحالي علي معلول بشأن تجديد عقده، الذي من المقرر انتهاؤه بنهاية الموسم الكروي الحالي وفي ظل اقتراب رحيل معلول بنهاية الموسم.

ووفقًا لموقع "فوت 24" التونسي، فإن الأهلي يجري مفاوضات جادة مع دياو، حيث أكد وكيل أعماله أنيس بالريش اهتمام النادي به.

ولم يكتف الأهلي فقط بمحاولة الحصول على توقيع اللاعب، بل دخل أيضًا الترجي التونسي في سباق التعاقد معه.

يُذكر أن دياو (25 عامًا) قدم مردودًا مميزًا مع الهلال السوداني في دوري أبطال أفريقيا وفي كأس الأمم الأفريقية الأخيرة، ولعب سابقًا لأندية حوريا كوناكري الغيني وجينيراسيون فوت السينغالي، كما انضم إلى منتخب موريتانيا في سبتمبر 2022 وشارك في 8 مباريات دولية.