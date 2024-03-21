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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

أخبار السيارات| سعر أودي Q6 e-tron الكهربائية بالسوق المصري ..خطوات لتجهيز عربيتك للعمل في فصل الربيع

أخبار السيارات
أخبار السيارات

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات بالسوق المصري، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها فيما يلي .

يقدم الصانع الصيني بالسوق المصري باقة متنوعة من طرازات السيارات الجديدة ، وتوافره تلك السيارات بعد تراجع أسعار الأوفر برايس التي ارتفعت سابقا بشكل غير متوقع وذلك الي عدم استقرار سعر صرف الدولار ، وبعدما استقرت أسعار الصرف تراجعت الأسعار بنسب كبيرة ومن ضمن الإصدارات التي تراجعت أسعارها جيتور داشينج موديل 2024 .

كشفت شركة أودي الألمانية عن طرازها الجديد أودي Q6 e-tron الكهربائية ، وتنتمي Q6 e-tron لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات ، وتظهر بتصميم أنيق وعصري .

يمتلئ سوق السيارات المصري بالكثير من طرازات السيارات الجديدة موديل 2024 ، وتوافرت تلك السيارات من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول علي إصدارات جديدة وبمميزات متطورة ، وذلك بعدما تراجعت أسعار الاوفر برايس التي كان يتم وضعها علي السيارات الجديدة نتيجة عمد استقرار سعر الدولار .

الطقس السيء في فصل الشتاء يعيق حركة السيارات بسبب التحديات التي تواجه السائق خلال القيادة عند نزول الأمطار التي تشهدها البلاد نتيجة انتهاء فصل الشتاء ومن ضمنها عدم وضوح الرؤية، بالإضافة الي عدم القدرة في التحكم بالسيارة .

مع بداية فصل الربيع تحتاج السيارات في هذه الفترة إلي برنامج عناية لاستعادة رونقها وشكلها الجذاب بعد موسم الشتاء والأمطار والذى يؤثر علي الكثير من أجزاء السيارة نتيجة نزول الأمطار .

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