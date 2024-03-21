عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

سعر أودي Q6 e-tron الكهربائية بالسوق المصري

سعر أودي Q6 e-tron
سعر أودي Q6 e-tron الكهربائية بالسوق المصري

كشفت شركة أودي الألمانية عن طرازها الجديد أودي Q6 e-tron الكهربائية ، وتنتمي Q6 e-tron لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات ، وتظهر بتصميم أنيق وعصري .

سعر أودي Q6 e-tron الكهربائية بالسوق المصري

تبدأ من 86 ألف جنيه .. أرخص 6 سيارات في السوق المصري

سيارات 2024 جديدة تراجعت أسعارها بمصر

- مواصفات أودي Q6 e-tron الكهربائية الجديدة :

سعر أودي Q6 e-tron الكهربائية بالسوق المصري

تتوافر سيارة أودي Q6 e-tron الكهربائية بسوق السيارات بطول 4.77 مم ، وبها قاعدة عجلت بطول 2.90 مم ، ويصل سعه صندوق الأمتعة الي 1529 لتر ، وبها قمرة قيادة رقمية جديدة ، و شاشة Head-up ضخمة بحجم XXL.

- محرك أودي Q6 e-tron الكهربائية الجديدة  :

سعر أودي Q6 e-tron الكهربائية بالسوق المصري

تحصل سيارة أودي Q6 e-tron الكهربائية الجديدة علي قوتها من محرك ينتج قوة 380 كيلووات، أي ما يعادل 517 حصان، وتصل سرعة أودي Q6 e-tron الكهربائية القصوى الي 230 كم/ساعة ، وبها بطارية سعه 100 كيلووات/ساعة ، وبالتال يمكنها قطع مدي سير يصل الي 625 كم/ساعة قبل الحاجة لإعادة شحنها من جديد .

- سعر أودي Q6 e-tron الكهربائية الجديدة :

سعر أودي Q6 e-tron الكهربائية بالسوق المصري

ستباع سيارة أودي Q6 e-tron الكهربائية الجديدة بسعر يصل الي 76.700 ألف يورو ، أي ما يعادل 3 مليون و 800 ألف جنيه مصري تقريباً .

 

شركة أودي الألمانية أودي الألمانية أودي Q6 e-tron الكهربائية أودي Q6 E-Tron أودي Q6 السيارات الـ SUV الرياضية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الخير قادم .. قرارات عاجلة من الرئيس السيسي للتخفيف عن المواطنين

«هتقبض 12 ألف جنيه النهاردة» | الحكومة تفجر مفاجأة لموظفي هذه الدرجة

خبر مؤسف وحزين لـ شوبير على الهواء.. إصابة نجله ونقله بسيارة إسعاف| ماذا حدث؟

300 جنيه|الذهب يخالف التوقعات بقفزة جديدة يوم 11 رمضان.. وعيار 21 مفاجأة

انخفاضات بنسبة 25%.. مفاجأة سارة بشأن أسعار السيارات| فيديو

سعر عيار 21 اليوم 21-3-2024 في محلات الصاغة

الإسكندرية تعلن عن إجراء عاجل استعدادًا لموجة طقس سيء وسقوط أمطار

رحيل زيزو عن الزمالك.. نجم سابق بالفريق يعلن مفاجأة للجماهير |فيديو

موضوعات متعلقة

سيارات 2024 جديدة تراجعت أسعارها بمصر

سكودا Epiq الكهربائية الجديدة تظهر لأول مرة

خطوات بسيطة للحفاظ على إطارات السيارة؟

تتسبب في موتك.. خطورة نقص زيت الفرامل بالسيارة| تفاصيل

مواصفات تويوتا C-HR الكروس أوفر الجديدة

سعر هيونداي أكسنت RB السيدان بعد تراجع الأوفر برايس

أسعار فيات 500e الهاتشباك الكهربائية الجديدة

أسعار سيارات سيات 2024 بعد تراجع الأوفر برايس

ترشيحاتنا

زر استغاثة|اتصالات النواب تناقش تعديل سيستم «أوبر وكريم» لمنع تكرار حادث حبيبة الشماع

سعر أودي Q6 e-tron الكهربائية بالسوق المصري

قرار عاجل من النيابة حول سارقي خزينة فندق لتربية الكلاب بالجيزة

بتهمة الاغتـ صاب.. تفاصيل حكم تاريخي على نجم منتخب البرازيل بالسجن

مدرس الفيزياء المتهم بقتل الطالب إيهاب أشرف يُفجر مفاجأة غير متوقعة بالمحكمة

سحب ووقف تداول وتحريز تشغيله كونجستال من الصيدليات ..هيئة الدواء توضح


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أضرار نفسية تُصيب الفتاة عند تشكيك الأهل فى أخلاقها

احذر من خلط الحياة الزوجية بالتعصب الكروى

هل تؤمن بالحب من أول نظرة؟ متخصص علاقات إنسانية يجيب

نشرة المرأة و الصحة|الملكة رانيا تخطف الأنظار بإطلالة محتشمة….. ملابس هيفاء وهبي في أحدث جلسة تصوير تثير الجدل| سعرها خرافي

فيديو

جاية مصر أعمل فلوس.. أول تعليق من ضحية رامز جلال الراقصة بدرة

«إله الفوضى والظلام» .. تهديد جديد للأرض في هذا الموعد |فيديوجراف

الموسم الأخير.. بسمة وهبة تكشف حقيقة اعتزالها المجال الإعلامي

الجو هيقلب البسوا الكمامات.. تحذير عاجل للمواطنين بسبب الطقس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: أزمة السودان وأنظمة اللاجئين في العالم

جمال قرين

جمال قرين يكتب: محمود صديق المنشاوى

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب : حياة كريمة ترسم السعادة على وجوه الأطفال

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بسم الله أذّن وكبّر

د. محمد بشاري

الدكتور محمد بشاري يكتب: التضامن الإسلامي.. رحلة بناء الجسور في مكة المكرمة

محمد مخلوف

محمد مخلوف يكتب: الذكاء الاصطناعي للجميع

هند عصام

هند عصام تكتب: أول طبيبة في التاريخ مصرية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ماتت وسرّها معها

اﻟﻤﺰﻳﺪ