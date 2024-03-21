كشفت شركة أودي الألمانية عن طرازها الجديد أودي Q6 e-tron الكهربائية ، وتنتمي Q6 e-tron لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات ، وتظهر بتصميم أنيق وعصري .

سعر أودي Q6 e-tron الكهربائية بالسوق المصري

- مواصفات أودي Q6 e-tron الكهربائية الجديدة :

سعر أودي Q6 e-tron الكهربائية بالسوق المصري

تتوافر سيارة أودي Q6 e-tron الكهربائية بسوق السيارات بطول 4.77 مم ، وبها قاعدة عجلت بطول 2.90 مم ، ويصل سعه صندوق الأمتعة الي 1529 لتر ، وبها قمرة قيادة رقمية جديدة ، و شاشة Head-up ضخمة بحجم XXL.

- محرك أودي Q6 e-tron الكهربائية الجديدة :

سعر أودي Q6 e-tron الكهربائية بالسوق المصري

تحصل سيارة أودي Q6 e-tron الكهربائية الجديدة علي قوتها من محرك ينتج قوة 380 كيلووات، أي ما يعادل 517 حصان، وتصل سرعة أودي Q6 e-tron الكهربائية القصوى الي 230 كم/ساعة ، وبها بطارية سعه 100 كيلووات/ساعة ، وبالتال يمكنها قطع مدي سير يصل الي 625 كم/ساعة قبل الحاجة لإعادة شحنها من جديد .

- سعر أودي Q6 e-tron الكهربائية الجديدة :

سعر أودي Q6 e-tron الكهربائية بالسوق المصري

ستباع سيارة أودي Q6 e-tron الكهربائية الجديدة بسعر يصل الي 76.700 ألف يورو ، أي ما يعادل 3 مليون و 800 ألف جنيه مصري تقريباً .