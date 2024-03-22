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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أخبار التوك شو.. مصطفى بكري: يحتمل تأدية الرئيس عبد الفتاح السيسي اليمين الدستورية 2 من أبريل.. سامح شكري: يجب إنهاء التجويع في غزة ووقف إطلاق النار وإدخال المساعدات

أخبار التوك شو
أخبار التوك شو

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من الموضوعات المختلفة والمتنوعة، ونرصد لكم أبرزها خلال التقرير التالي:

مصطفى بكري: يحتمل تأدية الرئيس عبد الفتاح السيسي اليمين الدستورية 2 من أبريل
أكد الإعلامي مصطفى بكري، أنه يحتمل أن يؤدي الرئيس عبد الفتاح السيسي اليمين الدستورية 2 أبريل المقبل ومتوقع أن يتم عقد جلسة خاصة لقسم الرئيس السيسي، مشيرا إلى أن كل المصريين في انتظار تلك اللحظة التاريخية.

 


سامح شكري: يجب إنهاء التجويع في غزة ووقف إطلاق النار وإدخال المساعدات

أكد سامح شكري وزير الخارجية، أنه تم تناول أهمية العلاقات المصرية الأمريكية وطبيعة العلاقات السياسية والاجتماعية والاقتصادية خلال لقاء وزير الخارجية الامريكي.

 

بلينكن: نتوافق مع مصر بشأن رفض أي عملية عسكرية في رفح الفلسطينية
أكد أنتوني بلينكن، وزير الخارجية الأمريكي، أن الفلسطينيين أيضا لديهم الدولة التي يستحقونها بالضمانات الأمنية، مشيرا إلى أنه  لدينا عمليات إصلاح السلطة الفلسطينية من أجل المشاركة والحوكمة.

 


حكم صيام من لم يغتسل من الجنابة إلا بعد أذان الفجر.. المفتي يوضح

أكد الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، أن القرآن الكريم حافل بالآيات التي تحضُّ على النظر، وتدعو إلى التفكر بأساليب شتَّى وصور متنوعة.

 


خضع لعملية جراحية.. أحمد فهمي يعلن إصابته بمرض القلب

كشفت الفنان أحمد فهمي، عن تعرضه لإصابة بمرض في القلب خلال عام 2016 وخضع لعملية جراحية وتعافى، قائلا: "أنا بخاف على وزني وبظبط أكلي وبحب الحلويات وفي عام 2016 خلال موسم رمضان حسيت أن وزني زاد شويه ورحت للدكتور فطلب مني فحوصات".

 

روجينا: لم أكرر دورا واحدا خلال مسيرتي الفنية بأكملها
أكدت الفنان روجينا، أنها لم تكرر دورا واحدا خلال مسيرتها الفنية بأكملها، مشيرةً إلى أن العمل على الشكل الخارجي للشخصية مهم بقدر ما هو مهم أن نعمل على مضمون الشخصية من الداخل كذلك.

 

ميار الببلاوي تفتح النار على ياسمين عز: لا تصلح مذيعة
فتحت الفنانة ميار الببلاوي، النار على ياسمين عز، قائلة: "إنها لا تصلح أن تكون مذيعة".

 

عصام صاصا: واجهت صاحبي اللي ابتزني.. قالي عشان غلط في والدتي
علق مطرب المهرجانات عصام صاصا على ابتزاز شخص له ولزوجته  قائلًا: "قصتي انا وجهاد مراتي، اتعرفت عليها عادي كنت معروف شوية، وبحارب عشان اشوفها، ومرة قالت لي انا في كافيه، رحت وعملتلها مفاجأة، ووقفت جنبي جدًا".

 

سعاد صالح: الكلام عبر السوشيال ميديا بين الرجل والمرأة لا يعتبر زنا
ردت الدكتورة سعاد صالح، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، عن سؤال "هل العلاقة عبر السوشيال ميديا أو الإنترنت بين امرأة ورجل تعتبر زنا، وهل الكلام عبر السوشيال ميديا ومصاحبة لشهوة يعتبر زنا".

 

دينا: الرقص أهم حاجة في حياتي
قالت الراقصة دينا، إنها ضحت كثيرا وقدمت حياتها ويومها وجسمها وأكلها للرقص.

مصطفى بكري اليمين الدستورية سامح شكري وزير الخارجية

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