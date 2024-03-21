عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

دينا: رقصت تاني يوم وفاة بابا.. أحلى شغل لما بكون حزينة| فيديو

دينا
دينا

قالت الراقصة دينا إنها تعتبر أن الرقص بالنسبة لها عمل، كأي عمل، وتعتبر هذا ردًا على الانتقادات التي وجهت لها حين قررت أن ترقص ثاني يوم وفاة والدها، وايضًا ذهبت بعد دفن زوجها في نفس اليوم وعرضت إحدى المسرحيات مع الزعيم عادل إمام.

txt

دينا: قالولي إن أمي ماتت في طفولتي واكتشفت إنها عايشة.. فيديو

txt

دينا فؤاد تحاول التخلص من حياتها في الحلقة العاشرة بمسلسل حق عرب

وقالت دينا للإعلامية منى عبد الوهاب في برنامج ع المسرح، إن أفضل أيام تعمل فيها وهي حزينة، لأنها ترى أن الرقص ايضًا يفرغ الطاقة داخل الإنسان، بالاضافة إلى أنها تعتبر أن الحزن ليس له علاقة بالعمل، والحزن على والدها وزوجها لن يذهب مع مرور الوقت.

 

برنامج ع المسرح تقدمة الإعلامية منى عبد الوهاب، ويُعرض على ثلاث قنوات الحياة والفضائية المصري وcbc، وتعود به منى عبد الوهاب بعد نجاح برنامجها العام الماضي وهو برنامج أنا والقناع.

دينا مني عبد الوهاب مسلسل حق عرب الزعيم عادل امام

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خبر مؤسف وحزين لـ شوبير على الهواء.. إصابة نجله ونقله بسيارة إسعاف| ماذا حدث؟

مدرس الفيزياء المتهم بقتل الطالب إيهاب أشرف يُفجر مفاجأة غير متوقعة بالمحكمة

موعد صرف معاش أبريل

مفاجأة ..أوبر في قضية حبيبة الشماع : سائقنا زور مستندات وتلاعب في الأبلكيشن

هيئة الدواء : وقف تداول وتحريز تشغيله دواء شهير لعلاج الحساسية والزكام

يجلب الخير للبلدين| اتفاق مصر والسعودية على حوار مالي رفيع المستوى.. تفاصيل

محمد عبد المنعم يفاجئ جماهير الأهلي بتصرف صادم يخص المارد الأحمر

مفاجأة .. أوبر تتبرأ من سائقها المتهم بإنهاء حياة حبيبة الشماع

ترشيحاتنا

بث مباشر.. صلاة التراويح من الجامع الأزهر الشريف

جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن قصف أهداف لحزب الله في جنوب لبنان

أحمد فهمي: تامر حسني من أكثر المطربين في مصر تحقيقا للإيرادات بالسينما

لن تتوقع شكله.. الفستان المتسبب في خناقة سمية الخشاب وآيتن عامر |شاهد

إعادة 70 ألف إثيوبي من السعودية إلى أديس أبابا.. ماذا حدث؟

أيتن عامر عن تقليد سمية الخشاب: نجحت في التمثيل فجربت سكة الغناء


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل بلح الشام بدون بيض زى المحلات

اقتصادية جدا.. طريقة عمل الجلاش الحلو بدون حشوة

مشروب شهير يقوي الشعر والقلب ويزيد الذكاء

مسلسل كامل العدد بلس1 الحلقة 11.. احتفال جيهان الشماشرجي وصدقي صخر بخطبتهما

فيديو

مصر تواصل إسقاط أطنان من المساعدات الإنسانية على قطاع غزة

موعد صرف معاش أبريل

تقلبات جوية وطقس سيئ يضرب البلاد خلال الساعات المقبلة.. تفاصيل

جاية مصر أعمل فلوس.. أول تعليق من ضحية رامز جلال الراقصة بدرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: أزمة السودان وأنظمة اللاجئين في العالم

جمال قرين

جمال قرين يكتب: محمود صديق المنشاوى

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب : حياة كريمة ترسم السعادة على وجوه الأطفال

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بسم الله أذّن وكبّر

د. محمد بشاري

الدكتور محمد بشاري يكتب: التضامن الإسلامي.. رحلة بناء الجسور في مكة المكرمة

محمد مخلوف

محمد مخلوف يكتب: الذكاء الاصطناعي للجميع

هند عصام

هند عصام تكتب: أول طبيبة في التاريخ مصرية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ماتت وسرّها معها

اﻟﻤﺰﻳﺪ