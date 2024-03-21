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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

سعاد صالح: الكلام عبر السوشيال ميديا بين الرجل والمرأة لا يعتبر زنا

سعاد صالح
سعاد صالح

ردت الدكتورة سعاد صالح، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، عن سؤال "هل العلاقة عبر السوشيال ميديا أو الإنترنت بين امرأة ورجل تعتبر زنا، وهل الكلام عبر السوشيال ميديا ومصاحبة لشهوة يعتبر زنا".

وقالت سعاد صالح، إن الزنا له معني حقيقي، وهو جماع الرجل بالمرأة، في مكان ما، وأن العلاقة تكون بين الأجانب، وتكون العلاقة كاملة، ويكون هناك 4 شهود.

وأضافت سعاد صالح، خلال برنامج أصعب سؤال، تقديم الإعلامي مصعب العباسي، أن هناك أكثر من آية في كتاب الله تتحدث عن الزنا، وحكم الزنا معروف للجميع.

ولفت إلى أن الكلام عبر السوشيال ميديا لا يعتبر زنا، وكلام الله واضح بشأن الزنا، وكشفت أن هناك شخص جاء لرسول الله، وقال إنه زنا، والرسول ظل يقول له لعلك لمست، فالرجل يقول زنيت، والرسول يقول لعلك قبلت، فالرجل يقول زنيت، وتم تطبيق حد الزنا عليه.

وكشفت أن الزنا يكون باتصال مباشر، ولكن ما يحدث عبر السوشيال ميديا يعتبر فاحشة، والتحرش فاحشة، والقبلة فاحشة.

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