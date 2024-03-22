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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

ضرب القاهرة بالمدفعجية.. أحمد العوضي تريند إكس بعد الحلقة 11 من حق عرب

حق عرب
حق عرب

تصدر اسم الفنان أحمد العوضي قائمة تريند موقع إكس بعد ساعات من عرض الحلقة 11 من مسلسل حق عرب التي شهدت عدد من الأحداث. 

 

 

وانتشر مشهد من حلقة حق عرب أثناء حديث أحمد العوضي مازحا عن نابليون قائلا:" ضرب القاهرة بالمدفعجية" أثناء حديثة مع كارولين عزمي ضمن الأحداث. 

 

 

بدات احدث الحلقة الاولى من مسلسل حق عرب ، في عام ١٩٩٠  في مشهد جمع رياض الخولي ووفاء عامر "صباح" وهي حامل .

 

وراى رياض الخولي منام بتواجده داخل سرداب ،، وينزل سلم طويل مظلم وممر طويل ليجد في الصندوق ثعبان يفزعه ، ليفسر له  الشيخ ان ابنه سيقتله .

 

ويحاول رياض الخولي قتل ابنه الرضيع ، بسبب تفسير الحلم ، ولكن ترفض وفاء عامر ان تفعل ذلك .


ويرزق رياض الخولي بطفلة ، ويطلق عليها اسم انغام ، في الوقت الذي يبدا الصراع بين عبد ربه وعائلة السويركي بعد حرق الاول لمحلات جلال السويركي.

 

يشارك في بطولة مسلسل "حق عرب"، كل من أحمد العوضي، سلوي عثمان، كارولين عزمي، وليد فواز، رياض الخولى، وفاء عامر، آخرين من تأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق.

أحمد العوضى الحلقة الاولى من مسلسل حق عرب الفنان احمد العوضي هدي المفتي المدفعجية

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