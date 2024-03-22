بعد رفع أسعار الوقود.. غرامات وسحب رخص السائقين المخالفين لـ تعريفة الركوب

ارتفاع أسعار البنزين.. شهد اليوم الجمعة 22 مارس زيادة جديدة للبنزين والسولار ، بعد اجتماع لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية .

وعقب تحريك أسعار المواد البترولية من لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، وجه اللواء هشام آمنة ،وزير التنمية المحلية، الأجهزة التنفيذية بالمحافظات بالتنبية على مديري المواقف بضرورة الزام السائقين بوضع ستيكرات وملصقات بقيمة التعريفة الجديدة على زجاج السيارات الأمامي والخلفى بالإضافة إلى تعليق البانرات واللوحات الإرشادية بالتعريفة الجديدة للركوب في أماكن واضحة للمواطنين وأرقام الشكاوي والخطوط الساخنة المعلنة من المحافظات لتلقى أى شكاوي من المواطنين .

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وأجري اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية ، عدداً من الاتصالات الهاتفية اليوم مع المحافظين لمتابعة الاجراءات المتخذة لتحديد أسعار تعريفة الركوب الجديدة لسيارات الأجرة ، موضحا أن القرارات الصادرة من المحافظين بالتعريفة الجديدة سيتم الالتزام بها من السائقين وأصحاب المركبات فى جميع المواقف على مستوي محافظات الجمهورية .



عقوبة مخالفة تعريفة الركوب



جرم قانون المرور، كل من تسول له نفسه التلاعب فى أجرة المواصلات، من خلال وضع عقوبات رادعة للمخالفين للقضاء على أساليب الجشع والاحتكار ، تبدأ بالغرامة وتنتهي بسحب رخصة السيارة.



وفق ما جاء به قانون المرور ، تكون العقوبة في حالة طلب السائق الأجرة أكثر من المقرر، تكون عقوبته -وفقا للقانون- غرامة تتراوح من 1500 إلى 3000 جنيه.



وفي حالة امتناع السائق عن نقل الركاب تكون العقوبة غرامة آخرى تتراوح من 300 إلى 1500 جنيه.



وفي حالة رصد مخالفة تعريفة ركوب لسائقي الميكروباص بنطاق العاصمة، يتم سحب التراخيص وخط السير من قبل المرور وهيئة السرفيس، وتوقيع مخالفة مرورية بتركيب أفراد زيادة وتحميل مخالف للأجرة الأصلية للسيارة والتوجه لنيابة المرور لتوقيع غرامة مالية من 300 إلى 1500 جنيه، وفى حالة تكرار الواقعة لن يتم تسليم الرخص له نهائيًا.

