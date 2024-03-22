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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

عقوبات على المخالفين..محافظ الجيزة يجتمع بالأجهزة التنفيذية لتحديد تعريفة الركوب الجديدة

محافظ الجيزة اللواء
محافظ الجيزة اللواء أحمد راشد

عقدَّ اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة إجتماعاً موسعاً مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة فى الساعات الأولي منذ صباح اليوم الجمعة لتحديد أسعار تعريفة الركوب الجديدة لسيارات الأجرة بالخطوط الداخلية والخارجية . 

وكلف محافظ الجيزة  بتعديل التعريفة الجديدة والمقررة لركوب سيارات الأجرة والسرفيس بدائرة المحافظة للخطوط الطويلة والداخلية، وذلك علي إثر زيادة اسعار الوقود التى اقرتها لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية اليوم الجمعة . 

وكلف المحافظ خلال الاجتماع الجهاز التنفيذي بإلزام السائقين وأصحاب المركبات والسيارات بالتعريفة الجديدة فور اعتمادها مع تكليف مديري إدارة المرور ومدير مباحث المرور ورئيس جهاز السرفيس ومدير المواقف بتكثيف الحملات على سيارات ومركبات نقل الركاب بمختلف مواقف المحافظة وبالميادين المختلفة لمتابعة إلتزام السائقين بالتعريفة الجديدة وعدم مخالفة خطوط السير وعدم إستغلال المواطنين، على أن يتم وضع ستيكر بقيمة التعريفة الجديدة على زجاج السيارة الأمامي والخلفي بالإضافة إلى عمل بانرات ولوحات إرشادية بالتعريفة الجديدة وأرقام الشكاوى ويتم وضعها بجميع مواقف نقل الركاب بالمحافظة بالإضافة إلى تكليف رؤساء المراكز والأحياء بالاشتراك مع التموين لمتابعة محطات الوقود وتكثيف الرقابة عليها للتأكد من وصول الحصص كاملة وعدم الاتجار بها في السوق السوداء مع اتخاذ إجراءات وعقوبات رادعة على المخالفين . 

وفي السياق اكد محافظ الجيزة أن غرفة العمليات المركزية بالمحافظة سوف تتلقى أي شكاوي للمواطنين لإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين وذلك على مدار 24 ساعة، مطالبا  المواطنين برصد أى مخالفات وإرسالها على الخط الساخن ١١٤ وذلك بغرفة عمليات المحافظة لسرعة التدخل وإتخاذ الإجراءات الرادعة مع المخالفين ، اوشكاوى مجلس الوزراء الخط الساخن (16528) وموقع المنظومة على الإنترنت www. shakwa. eg مؤكداً على إستمرار تكثيف الحملات الرقابية بشكل مستمر ومُنتظم للحد من تلك الممارسات غير القانونية وتحقيق الإنضباط . 

الاجتماع الذي عقده المحافظ جاء بحضور اللواء شاكر يونس السكرتير العام ومحمد نور السكرتير المساعد ومحمود حسين رئيس جهاز السرفيس وايمن عتريس رئيس جهاز التفتيش وممثلي الإدارة العامة لمرور الجيزة وسماح عفيفي مدير غرفه العمليات وإدارة الازمات بالمحافظة وهاله غريب مدير مديرية التموين .

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