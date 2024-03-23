حيوانات مفترسة تظهر في شوارع مصر وترعب المارة .. ما القصة ؟

ظهر فيديو مرعب على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه صراع بين اثنين من تنين الكومودون، على طريق رئيسي في مصر وبالقرب من حقول زراعية.

وقد أثار هذا الفيديو الذعر والدهشة لدى الكثيرين، لكن ما لم يُذكر هو أن هذه الواقعة حدثت في العام الماضي وليست جديدة، وهو ما نكشفه في هذا التقرير.

الفيديو:

ويعد تنين الكومودو حيوان متوحش ومفترس آكل اللحوم يأكل الغزلان والجاموس وكل شيء بطريقه، وأسنانه مسننة مثل سمك القرش لانتزاع أحشاء فريسته وطوله 3 أمتار ووزنه يصل الي 90 كيلوجراماً ولعابه يحتوي على بكتيريا سامة قاتله وأنفاسه يمكن أن تؤدي إلى حروق وتهيجات في البشرة، ويمتد عمره إلى 20 سنة وقد يصل إلى 30.

ويعيش الكومودو بشكل أساسي في إندونيسيا، ولهذا ظهوره في مصر سبب ذعرا وخوفا لجميع المصريين، وربما انتشارفيديو تنين الكومودو بعد انتشار فيديو الأسد، حيث ظهر مؤخرا فيديو لأسد يمشي في القاهرة وبالتحديد في منطقة التجمع الأول بالقاهرة، قبل أن يتمكن الأهالي والأجهزة الأمنية من الإمساك والسيطرة عليه دون وقوع أي إصابات وقد تم تسليمه لوزارة الزراعة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنه.

تظهر هذه الحوادث المروعة ضرورة التصدي لظاهرة انتشار الحيوانات المفترسة في المناطق الحضرية، وتحمل السلطات المسؤولية في اتخاذ الإجراءات الضرورية لحماية المجتمع. على الجميع الوعي بأهمية الحفاظ على التوازن البيئي وضرورة الاحترام المتبادل بين البشر والحيوانات.