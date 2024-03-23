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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

في ذكراه.. شاهد آخر ظهور لـ عادل هيكل قبل وفاته بشهر

عادل هيكل
عادل هيكل

يحل اليوم السبت 23 مارس، ذكرى ميلاد الفنان عادل هيكل، وحارس مرمى منتخب مصر والنادي الأهلي الأسبق، إذ ولد في مثل هذا اليوم عام 1934، ورحل عن عالمنا في 22 سبتمبر عام 2018، عن عمر يناهز الـ 84 عاما. 


مسيرة عادل هيكل

دخل الكابتن عادل هيكل الوسط الفني في سن 26 نسة، حينما شارك بشخصيته الحقيقية في فيلم "اشاعة حب" الشهير، مع الفنان عمر الشريف والفنانة هند رستم.

وجسد عادل هيكل في فيلم "إشاعة حب" دور خطيب هند رستم الذي يطارد حسين "عمر الشريف"، بسبب انتشار اشاعة حبه لـ "هند" التي هزت أرجاء مدينة بورسعيد. 

 

أعمال عادل هيكل 

وعلى الرغم من كون التاريخ الفني لـ عادل هيكل محدود، إذ شارك بـ 3 أعمال سينمائية فقط، هي: "إشاعة حب ومذكرات تلميذة وحديث المدينة"، إلا أن الجمهور تقبله، ويظل يتذكر أعماله وشخصياته التي قدمها في الأفلام التي لن تنسى.

شارك عادل هيكل في أعماله 8 فنانين معاصرين، هم: "سميرة أحمد – رجاء الجداوي – عصمت محمود – أحمد فرحات – حسن يوسف – نادية لطفي – زيزي مصطفى – مديحة سالم".

 

آخر ظهور لـ عادل هيكل

ظهر عادل هيكل قبل وفاته، بـ مقطع فيديو في منزله، قبل رحيله بشهر واحد، أثناء زيارة مطربة الأوبرا المعروفة هالة صالح له للاطمئنان على حالته الصحية، خاصة أنها كانت تحرص على زيارته، كما كانا يقومان بالغناء معا في كثير من هذه اللقاءات. 

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