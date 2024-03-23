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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

نشوى بلال "ترافق" عمرو عبدالجليل في فيلم المصيف

صدى البلد

تبدأ الممثلة الشابة نشوى بلال تصوير مشاهدها خلال أحداث فيلم "المصيف" بعد عيد الفطر المبارك مباشرة والمقرر عرضه عقب الإنتهاء من تصويره.

تقوم نشوى بلال خلال أحداث فيلم المصيف بدور سكرتيرة "ترافق" صاحب الشركة عمرو عبد الجليل وتطلب منه أن يطلق زوجته.

فيلم "المصيف" بطولة عمرو عبد الجليل، نسرين طافش، نبيل عيسي، الفنان القدير أحمد فؤاد سليم، أحمد ماجد، نشوي بلال و مجموعة كبيرة من النجوم ومن إخراج سليم العدوي.

كما تنتظر نشوى بلال عرض مسلسل "الليلة كبيرة" الذي تم الإنتهاء من تصويره قبل موسم رمضان الحالي.

مسلسل "الليلة كبيرة" نتاج ورشة كتابة "إسلام المدني - محمد عباس - عاصم الأبيض" بطولة هالة فاخر، محسن منصور، حجاج عبدالعظيم، 
مها أحمد، إسماعيل فرغلي وكوكبة من النجوم وهو من إخراج إسلام المدني.

شاركت نشوى بلال في العديد من الأعمال منها مسلسل المداح الجزء الثاني، مسلسل عودة البارون للفنان القدير حسين فهمي، مذكرات زوج بطولة طارق لطفي وفيلم هارلي.

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