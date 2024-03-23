يحارب البكتيريا ويقوي الذاكرة .. فوائد متعددة لمشروب شهير ورخيص

يعد النعناع من أرخص المشروبات الشائعة في العالم ولكن ما لايعلمه كثيرون أن فوائده الصحية خارقة وليست قاصرة على علاج المغص ومشاكل المعدة فقط.

نعرض أهم فوائد النعناع الصحية وذلك وفقا لما جاء فى موقع “ فارمسي”.

يحسن الذاكرة والتركيز

يعزز الأداء المعرفي ولاحظت إحدى الدراسات أن كبار السن الذين يعانون من مشاكل الذاكرة المرتبطة بالعمر أظهروا تحسنًا في الذاكرة العاملة بنسبة 15٪ بعد تناول المكملات الغذائية اليومية التي تحتوي على 900 ملغ من مستخلص النعناع.



زيادة التركيز واليقظة حيث ساهمت كبسولات زيت النعناع في تحسين الأداء المعرفي لدى الشباب بشكل ملحوظ في أحد الأبحاث وبالنظر إلى أن النعناع يحتوي على مركبات نشطة مماثلة، فمن المفترض أن شاي النعناع قد يعززالتركيز واليقظة.

التركيز



يحارب الالتهابات البكتيرية

ويقال أن لها خصائص مضادة للميكروبات. يُقترح زيت النعناع بشكل فعال لمحاربة البكتيريا الضارة مثل المكورات العنقودية والبكتيريا المسببة للالتهاب الرئوي.



يقلل رائحة الفم الكريهة وتسوس الأسنان

وجد أن النعناع فعال في قتل الجراثيم التي تسبب ترسبات الأسنان ورائحة الفم الكريهة هناك حاجة إلى مزيد من الدراسات لمعرفة ما إذا كانت أفضل أو مساوية للمضادات الحيوية ومنتجات صحة الأسنان المتوفرة.



تسوس الاسنان

يخفض نسبة السكر في الدم

في دراسة لمرض السكري أجريت على الفئران، تبين أن أولئك الذين تناولوا مستخلص النعناع انخفض لديهم نسبة السكر في الدم بنسبة 25٪ ويجب إجراء المزيد من الأبحاث البشرية في هذا الصدد.

الحد من التوتر وتحسين النوم

يقترح للمساعدة على الاسترخاء يُعتقد أن المنثول الموجود في النعناع له تأثير مهدئ على الجسم، وربما يساعد على الاسترخاء وتقليل التوتر والقلق مما يحسن جودة النوم



يحارب الالتهابات ويخفف الألم

تُعرف بعض مركبات النعناع مثل حمض الروزمارينيك والفلافونويد بتأثيراتها القوية المضادة للالتهابات وتساعد فى تخفيف آلام المفاصل والعضلات وتشير الدراسات إلى أن شاي النعناع قد يخفف آلام المفاصل الناجمة عن التهاب المفاصل ويحسن من التصلب والإعاقة المرتبطة بهذه الحالة، وهناك حاجة إلى مزيد من الأبحاث لتأكيد هذه التأثيرات.

أضرار النعناع

على الرغم من الفوائد المذكورة، فمن الضروري تناول شاي النعناع بطريقة ذكية وإن إدراك الآثار الجانبية والاحتياطات المحتملة أمر أساسي لسلامتك.

الجرعة الصحيحة مهمة وعلى الرغم من أنه ليس من الشائع رؤية آثار ضارة من شاي النعناع، ​​إلا أن تناوله بكميات كبيرة قد يسبب حرقة المعدة والحساسية وحتى النعاس.

اتبع دائمًا التعليمات الموجودة على العبوة واستشر أخصائي الرعاية الصحية إذا كنت غير متأكد من الجرعة الصحيحة.



لم يتم العثور على أي تفاعلات و لكن النعناع قد يؤثر على وظائف الكبد، وهذا يمكن أن يتداخل مع الأدوية التي يتم استقلابها عن طريق الكبد وتحدث مع مقدم الرعاية الصحية الخاص بك إذا كنت تتناول أي أدوية موصوفة قبل احتساء شاي النعناع.



يجب على الأفراد الحوامل أو المرضعات، أو أولئك الذين يعانون من مشاكل في الكلى أو الكبد، توخي الحذر عند تناول كميات كبيرة من شاي النعناع.