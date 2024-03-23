حركة فتح: مصر واجهت الحرب الممنهجة ضد الفلسطينيين وزيارة جوتيريش لـ "رفح" يفضح الاحتلال

قال عبدالفتاح دولة، المتحدث باسم حركة فتح، إننا يمكننا أن نترجم زيارة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش إلى معبر رفح البري اليوم، من اتجاهين، الأول الذي يرتبط بمصر، على اعتبار أن هناك ليس فقط حرب إبادة جماعية في قطاع غزة، وإنما هناك حرب تجويع ممنهج وبات واضحًا أن هذا الاحتلال يسلكها ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وأضاف المتحدث باسم حركة فتح، اليوم السبت، خلال مداخلة له عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن هذه الحرب الممنهجة يقابلها موقف مصري منذ اللحظة الأولى، وهو يسعى إلى تقديم كل عون وإغاثة للشعب الفلسطيني المنكوب في القطاع رغم كل العوائق التي يضعها هذا الاحتلال، للدرجة التي بعد أن تكشف سلوك هذا الاحتلال- الذي هو جزء منه تجويع الشعب الفلسطيني- والذي بدأ بزيادة عملية التضييق في إدخال المساعدات عبر معبر رفح الوحيد الذي تدخل منه المساعدات عبر مصر.

وأكد، أن هذه الزيارة تقول إن مصر عملت جاهدة في سبيل إغاثة الشعب الفلسطيني وتقديم الدعم لأهالي القطاع، وأننا نقف اليوم كمؤسسة دولية على الحدود والمعبر مباشرة لنقول للعالم إن هناك من يضيق إدخال كل هذه المساعدات المكدسة على الحدود مع قطاع غزة.

وتابع: "أما الشق الثاني في الرسالة بأنه يجب على المجتمع الدولي أن يقوم بدور مغاير وليس فقط أن يظل صامتًا وعاجزًا عن إدخال تلك المساعدات ويبحث عن بدائل أخرى"، مؤكدًا أن زيارة جوتيريش اليوم لمعبر رفح ورقة ضغط دولية.