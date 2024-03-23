عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

السيطرة على حريق منزل من طابقين في الجيزة.. صور

حريق منزل أطفيح
حريق منزل أطفيح

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، بإشراف اللواء هشام أبو النصر مدير أمن الجيزة من السيطرة على حريق منزل مكون طابقين في قرية عرب بني صالح في أطفيح.

3 أخوات وابنتا عمتهن.. إصابة 5 فتيات في انهيار سقف منزل بالجيزة

معاينة حريق باخرة كورنيش الجيزة: فاضية ولا إصابات في الحادث

فريق من الأدلة الجنائية يعاين موقع حريق باخرة النيل السياحي في الجيزة

تم اخماده بالكامل.. المحافظ ومدير أمن الجيزة في موقع حريق باخرة نيلية

السيطرة على حريق منزل في جنوب الجيزة

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، إخطارا من غرفة عمليات النجد تضمن ورود بلاغا أفاد باندلاع حريق في منزل مكون من طابقين في قرية عرب بني صالح في أطفيح، وعلى الفور انتقلت سيارة إطفاء للسيطرة على الحريق.

بالانتقال والفحص، تمكنت أجهزة أمن الجيزة من السيطرة على الحريق وإخماده.

وحرر المحضر اللازم واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات في الواقعة.

الجيزة مديرية امن الجيزة سيارة إطفاء حريق حريق منزل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار عاجل من الفيفا بعد فوز منتخب مصر على نيوزيلندا

بسبب إصابته .. قرار عاجل في منتخب مصر يخص إمام عاشور

حكاية جريمة هزت الدقهلية| قطة تلتهم رضيعة.. والتحقيقات تكشف مفاجأة غير متوقعة

من محبسه بخط اليد.. أول رسالة من سائق أوبر بقضية حبيبة الشماع|انفراد

مد أجل الحكم في طعون مرتضى منصور على "حبسه" بتهمة سب الخطيب

اندلاع حريق هائل في باخرة على كورنيش النيل بـ الجيزة..فيديو

الرئيس السيسى يستقبل محمد بن زايد فى لقاء أخوي.. فيديو وصور

عبور لاند تقرر خفض أسعار الجبن والألبان.. تفاصيل

موضوعات متعلقة

3 أخوات وابنتا عمتهن.. إصابة 5 فتيات في انهيار سقف منزل بالجيزة

معاينة حريق باخرة كورنيش الجيزة: فاضية ولا إصابات في الحادث

فريق من الأدلة الجنائية يعاين موقع حريق باخرة النيل السياحي في الجيزة

تم اخماده بالكامل.. المحافظ ومدير أمن الجيزة في موقع حريق باخرة نيلية

لا إصابات أو خسائر بشرية.. مصادر تكشف تفاصيل حريق الباخرة النيلية بالجيزة

خلال 45 دقيقة.. الحماية المدنية تسيطر على حريق باخرة نيلية بالجيزة.. صور

7 سيارات إطفاء و4 لانشات تشارك في عمليات إخماد حريق باخرة الجيزة

لمتابعة عمليات الإخماد.. مدير أمن الجيزة يصل موقع حريق باخرة النيل السياحي

ترشيحاتنا

إيهود باراك: على إسرائيل أن تسمح بعودة السلطة الفلسطينية «المحدثة» إلى غزة

السيسي وآل نهيان يدعوان إلى وقف إطلاق النار في غزة وتفعيل حل الدولتين

كنت مطلوبة من الرجالة..انتصار تتحدث عن علاقتها مع الحب

السيطرة على حريق منزل من طابقين في الجيزة.. صور

لأول مرة يهرب الجناة.. هل نفذ داعش فعلا هجوم موسكو؟

كن جوادا في الشهر الكريم.. فضل الإنفاق وإفطار الصائم خلال رمضان


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

زوجة خالد سليم تبهر متابعيها بإطلالة أنيقة |شاهد

رؤساء الأحياء في مواجهة جشع السائقين.. وهذه التعريفة الجديدة

يحارب البكتيريا ويقوي الذاكرة .. فوائد متعددة لمشروب شهير ورخيص

أخبار السيارات.. طريقة للمحافظة على الوقود بعد ارتفاع البنزين.. سيارة بـ40 مليون جنيه.. حول سيارتك لغاز

فيديو

مصر تكثف إسقاط المساعدات الإنسانية والمعونات الإغاثية على قطاع غزة

محسن منصور لـ صدى البلد: روجينا صنعت البهجة في كواليس سر إلهي

يوسف الأسدي: رؤوف عبد العزيز أخرج طاقتي التمثيلية في سر إلهي.. خاص

كسر أم خلع.. تفاصيل إصابة إمام عاشور مع منتخب مصر ومدة غيابه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مدني

محمد مدني يكتب: التسوق الإلكتروني.. اشتري وأنت مغمض

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: المساواة بالعبء

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: التبرعات الخيرية في رمضان .. لمن ؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الأمومة نعمة أم غريزة ؟

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: عاتكة .. حالة من التمرد على ترمل النساء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: السودان ينزلق للجحيم .. وغزة تخطف الأضواء

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: عيد الأم

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: أزمة السودان وأنظمة اللاجئين في العالم

اﻟﻤﺰﻳﺪ