السيطرة على حريق منزل من طابقين في الجيزة.. صور

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، بإشراف اللواء هشام أبو النصر مدير أمن الجيزة من السيطرة على حريق منزل مكون طابقين في قرية عرب بني صالح في أطفيح.

السيطرة على حريق منزل في جنوب الجيزة

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، إخطارا من غرفة عمليات النجد تضمن ورود بلاغا أفاد باندلاع حريق في منزل مكون من طابقين في قرية عرب بني صالح في أطفيح، وعلى الفور انتقلت سيارة إطفاء للسيطرة على الحريق.

بالانتقال والفحص، تمكنت أجهزة أمن الجيزة من السيطرة على الحريق وإخماده.

وحرر المحضر اللازم واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات في الواقعة.