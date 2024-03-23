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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

تأخرت عليه فى الغدا.. لن تتوقع ما فعله رجل هندي مع زوجته

صدى البلد

شهدت الهند ،مؤخرا، واقعة صادمة تعجب منها العالم، حيث تأخرت زوجة فى تحضير وجبة الغداء لزوجها فكان رد فعله غريب ومبالغ فيه فقد قرر قتلها.

ووفقا لما جاء فى موقع  ndtv فقد كشفت الشرطة أن القصة بدأت بتأخر أمرأة على زوجها فى وجبة الغداء فغضب الرجل وتشاجر معها وزادت حدة الخلاف بينهما حتى قام بطعنها بسكين حادة.

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وصدم الزوج من فعلته ولم يستوعب أنه قتل زوجته بسبب الشجار على وجبة الغداء فقام بقتل نفسه أيضا وهو مازال فى سن الشباب 

وذكر مسئولون فى مركز شرطة ثانجاون شو هانومانت لال تيواري،لوكالة برس ترست الهندية، أن المرأة تدعى بريما ديفي وكان عمرها 28 عامًا وزوجها يدعى  باراسرام وعمره 30 عاما.

وأكد المسئولون أن شابا يقيم فى إحدى ضواحى الهند قتل زوجته بسبب التأخر فى تجهيز وجبة الغداء وطعنها عدة طعنات بسلاح حاد، وذلك وفق شهادة الجيران.

و كشفت الشرطة تفاصيل الواقعة حيث عاد الزوج إلى منزله بعد يوم عمل طويل في المزارع وطلب من زوجته تقديم وجبة الغداء، ولكن الطعام لم يكن جاهزا حينها فتشاجر مع زوجته  حتى قتلها ثم شنق نفسه، وتم إرسال الجثث للطب الجنائي للتأكد من راوية الجيران وتفاصيل الحادثة.

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