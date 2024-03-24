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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

أنغام: أشخاص تركوا داخلي عقدة وتعاملو معي بشكل خاطئ

انغام
انغام

كشفت الفنانة انغام عن الشخص الذي تسبب في عقدة لها خلال حلولها ضيفة على بودكاست BigTime مع عمرو أديب

وقالت:" مش هذكر اسم ولكن قابلت اشخاص كتير اتعاملوا معايا غلط وسابوا جوايا علامة مضيقاني.

كشفت الفنانة أنغام  عن موقف لها مع قراءة الفنجان خلال لقاءهت مع بودكاست BigTime مع عمرو أديب،  وكشف أصالة سر لأول مرة  مع قارئي الفنجان.

وكانت قد انطلقت الحلقة الأولى من بودكاست“Big time" لعمرو أديب  واستضاف الفنانة أصالة.

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وكشفت أصالة عن تفاصيل اصابتها بمرض 5شلل الأطفال وسر استمراره معها وقالت: "هو مرض لايذهب لانني مازلت طفلة، ودائما يحتاج مني تدريبات، وحركة باستمرار، ومشكلة قدمي تجددت من 4 سنوات بسبب حزني.

وأضافت أصالة: أحب الكلام الحلو وأشعر ان الناس ناقضين حنان، لذلك أحب أدللهم، ولكن لا استطيع ان ادلل زوجي، ولا اجد له دلع ومتعلقة بكل أغراضي.


وأكدت انها لا ينقصها الحب، وتعطيه لكل من حولها، واخذ حب ودلع من كل المقربين منها.


يستضيف الإعلامي عمرو أديب فى بودكاست“Big Time عدد ضيوف العربية والعالمية.


ومن أبرز الضيوف الذين تم التسجيل معهم: جان رينو، ويل سميث، ميسي، كما سجل مع محمد حماقي وأنغام ونانسي عجرم ومنى زكي وأحمد حلمي وكريم عبد العزيز وأحمد عز.


وتشارك أصالة، عمرو أديب، تقديم عدد من الحلقات الحوارية التي تم تسجيلها في بودكاست Big time

احمد زاهر الفنانة اصالة عمرو أديب فنانة أنغام

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