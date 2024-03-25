عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

بتول عرفة تستعد لتصوير كليب حب الدنيا للمطربة إنجي نصر

انجى نصر
انجى نصر

تستعد المخرجة بتول عرفة لتصوير أحدث كليباتها بعنوان "حب الدنيا"، للمطربة إنجى نصر، من كلمات مؤمن راجح، وألحان وليد نور، وتوزيع كميز.

 

وقالت المخرجة بتول عرفة فى تصريحات صحفية، إن الكليب سيتم تصويره فى عدة مناطق متفرقة بمصر، و هو فكرة المنتج  فهد الزاهد، وتحمست بشدة لها لكونها فكرة جديدة ومليئة بالإنسانية، والكليب إنتاج شركة لايف ستايلز ستوديوز وسيتم عرضه فور الإنتهاء من تصويره.

ذ

ويعد هذا الكليب هو الثانى بين المطربة إنجى نصر والمخرجة بتول عرفة والشركة المنتجة بعد كليب "عايشين"، الذى تم طرحه قبل 4 أشهر، من كلمات إبراهيم شتا، وألحان محمود أنور، وتوزيع موسيقى إسلام الحسن، بينما يعد هذا الكليب هو التعاون رقم 50 بين المخرجة بتول عرفة والشركة المنتجة.

بتول عرفة

وتعاونت بتول مع شذى حسون في 4 كليبات جديدة، تم تصويرها بالكامل في مصر.

كانت المطربة شذى حسون قد طرحت في يونيو الماضى، كليب"على ما أظن"، من كلمات إيهاب عبد العظيم، ألحان بهاء عبد الهادى، توزيع زووم.

وقد طرحت شذى حسون ، أغنيتها "على ما أظن" باللهجة المصرية، لتكون هذه الأغنية هى الثانية لشذى باللهجة المصرية خلال هذا العام بعد طرحها أغنيتها الشهيرة حب عمري.

والأغنية من كلمات إيهاب عبد العظيم، ألحان بهاء عبد الهادى، توزيع زووم، والكليب من إخراج زياد خوري.

وتعتمد شذى حسون ، في أغلب الأحيان على الأزياء  والإطلالات البسيطة غير المبالغ فيها سواء في فساتين السهرة أوالإطلالات الكاجوال أو الكلاسيكية أيضا.

ومن الناحية الجمالية، تعتمد شذى حسون على وضع الماكياج بلمسات بسيطة من الألوان الهادئة، تاركة خصلات شعرها منسدلة علي كتفيها.

وعلي جانب آخر، انتهت الفنانة شذى حسون، من تسجيل اغنيتها الجديدة التي تحمل اسم "حلم عمري"، والتي صورتها على طريقة الفيديو كليب ومن المقرر ان يتم طرحها عبر القناه الرسمية على "اليوتيوب" وجميع المنصات.

أغنية "حلم عمري" من كلمات حسام سعيد، محمد زعفراني، توزيع تيام طارق، والكليب من إخراج فادي حداد.

يذكر أن المطربة شذي حسون طرحت لايف ستايلز ستوديوز على طريقة الفيديو كليب، ديو أغنية "مون امور" الذي يجمع النجمة شذى حسون والنجم فوديل.

المخرجة بتول عرفة بتول عرفة انجى نصر الفنانة إنجى نصر أغنية حب الدنيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الكيلو بـ35 جنيها| الحكومة تعلن انتهاء أزمة السكر رسميًا بـ300 ألف طن

مفاجأة بشأن أسعار الذهب بعد عيد الفطر المبارك.. خبير يوضح

1000 جنيه| تراجع أسعار الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة بسبب الدولار

أنهى حياته بعد صلاة الفجر| مُحفِظ قرآن يتخلص من نفسه بسوهاج.. ماذا قال في رسالته الأخيرة؟

الحكومة: خفض أسعار السلع 15 و20 ‎%‎ ويصل لـ30 ‎%‎ بهذا الموعد

انفراد.. ننشر نص اعترافات المتهم بخطف حبيبة الشماع.. شاهد

مدفوعة الأجر للموظفين| عدد أيام عطلة عيد الفطر 2024.. وهؤلاء محرومين من الإجازة

5 قرارات عاجلة بشأن امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 الآن .. تفاصيل رسمية

موضوعات متعلقة

مسلسل بـ 100 راجل الحلقة 14.. سمية الخشاب ترغب فى موت محمد رضوان

مسلسل المداح 4 الحلقة 15.. موت شقيقة حمادة هلال وانتهاء رحلة الجن موت

مسلسل قلع الحجر الحلقة 14.. محمد رياض يضرب سوسن بدر وتدخل المستشفى

أخبار الفن| فنانة تروى تفاصيل إصابتها بمرض خطير.. ومحمد العمروسى يجرى عملية قسطرة فى القلب

أنغام تروي ذكرياتها مع الأمومة.. وأصالة: قلبي مكسور على بنتي

جودر وكوبرا وفراولة.. منافسات قوية في مسلسلات النصف الثاني من رمضان

محمد العمروسى يدخل المستشفى لإجراء قسطرة فى القلب.. تفاصيل

فى عمر 51 عاما.. فنانة شهيرة تنجب مولودها الثانى.. ماذا قالت؟

ترشيحاتنا

أحمد عمر هاشم يكشف فضل الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه

استكمال مشروع TREFLE وتعليم الفرنسية “لغة ثانية” بالمدارس الحكومية من العام القادم

مسئول في البيت الأبيض يرد على تهديد إسرائيل بشأن سحب وفدها إلى واشنطن

الداخلية تحبط محاولة لتهريب كمية ضخمة من مخدر الكبتاجون لدولة عربية

تجهيز الطوارئ الجديدة ونقل الدم ووحدة أمراض السرطان بمستشفى الأطفال بالدمرداش

في كل الفروع .. الحكومة تبشر الجميع بنبأ سار بعد عيد الفطر


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دورات الإنتاج منتظمة.. بماذا ردت الحكومة على انتشار فيروس جديد يصيب الدواجن ويتسبب في نفوقها؟

أسماء جلال: مش مستعجلة على البطولة المطلقة وأشغال شقة قصته من لحم ودم | حوار

جيبة قصيرة .. داليا مصطفى تتألق بإطلالة مثيرة للجدل

سعره خيالي| تكلفة فستان مي عمر في عقد قران ريم سامي

فيديو

كنت نجم الزمالك وعمري ما هطلع مع مدحت شلبي.. كهربا يكشف الأسرار

من العريش والأردن| مصر تواصل تنفيذ الإسقاط الجوي اليومي للمساعدات الإنسانية على شمال غزة

هشمت السيارات .. آثار سقوط الثلوج على مدينة شقراء السعودية

محمود الحديني يكشف حقيقة اعتزاله وكواليس عودته في مسلسل سر إلهي.. خاص

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: هجوم موسكو المروع .. تساؤلات وشكوك

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: هل لدى بايدن ما يكفي من الوقت لدفع رؤيته للشرق الأوسط؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: سبوبة أولادنا

هند عصام

هند عصام تكتب: ملكة أطعمها اليمام

محمد مدني

محمد مدني يكتب: التسوق الإلكتروني.. اشتري وأنت مغمض

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: المساواة بالعبء

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: التبرعات الخيرية في رمضان .. لمن ؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الأمومة نعمة أم غريزة ؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ