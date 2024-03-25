بتول عرفة تستعد لتصوير كليب حب الدنيا للمطربة إنجي نصر

تستعد المخرجة بتول عرفة لتصوير أحدث كليباتها بعنوان "حب الدنيا"، للمطربة إنجى نصر، من كلمات مؤمن راجح، وألحان وليد نور، وتوزيع كميز.

وقالت المخرجة بتول عرفة فى تصريحات صحفية، إن الكليب سيتم تصويره فى عدة مناطق متفرقة بمصر، و هو فكرة المنتج فهد الزاهد، وتحمست بشدة لها لكونها فكرة جديدة ومليئة بالإنسانية، والكليب إنتاج شركة لايف ستايلز ستوديوز وسيتم عرضه فور الإنتهاء من تصويره.

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ويعد هذا الكليب هو الثانى بين المطربة إنجى نصر والمخرجة بتول عرفة والشركة المنتجة بعد كليب "عايشين"، الذى تم طرحه قبل 4 أشهر، من كلمات إبراهيم شتا، وألحان محمود أنور، وتوزيع موسيقى إسلام الحسن، بينما يعد هذا الكليب هو التعاون رقم 50 بين المخرجة بتول عرفة والشركة المنتجة.

بتول عرفة

وتعاونت بتول مع شذى حسون في 4 كليبات جديدة، تم تصويرها بالكامل في مصر.

كانت المطربة شذى حسون قد طرحت في يونيو الماضى، كليب"على ما أظن"، من كلمات إيهاب عبد العظيم، ألحان بهاء عبد الهادى، توزيع زووم.

وقد طرحت شذى حسون ، أغنيتها "على ما أظن" باللهجة المصرية، لتكون هذه الأغنية هى الثانية لشذى باللهجة المصرية خلال هذا العام بعد طرحها أغنيتها الشهيرة حب عمري.

والأغنية من كلمات إيهاب عبد العظيم، ألحان بهاء عبد الهادى، توزيع زووم، والكليب من إخراج زياد خوري.

وتعتمد شذى حسون ، في أغلب الأحيان على الأزياء والإطلالات البسيطة غير المبالغ فيها سواء في فساتين السهرة أوالإطلالات الكاجوال أو الكلاسيكية أيضا.

ومن الناحية الجمالية، تعتمد شذى حسون على وضع الماكياج بلمسات بسيطة من الألوان الهادئة، تاركة خصلات شعرها منسدلة علي كتفيها.

وعلي جانب آخر، انتهت الفنانة شذى حسون، من تسجيل اغنيتها الجديدة التي تحمل اسم "حلم عمري"، والتي صورتها على طريقة الفيديو كليب ومن المقرر ان يتم طرحها عبر القناه الرسمية على "اليوتيوب" وجميع المنصات.

أغنية "حلم عمري" من كلمات حسام سعيد، محمد زعفراني، توزيع تيام طارق، والكليب من إخراج فادي حداد.

يذكر أن المطربة شذي حسون طرحت لايف ستايلز ستوديوز على طريقة الفيديو كليب، ديو أغنية "مون امور" الذي يجمع النجمة شذى حسون والنجم فوديل.