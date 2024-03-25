مدحت شلبي: تركت إحدى القنوات بسبب إفيه شهير

حل الإعلامي مدحت شلبي، ضيفا على الإعلامية منى عبد الوهاب في برنامج "ع المسرح " المذاع على قناة " الحياة ".

إفيه معلول

وعلق مدحت شلبي على الإفيه الشهير له في إحدى مباريات الأهلي والزمالك وهو "معلول حط الزغلول"، قائلا:" لما اتهاجمت بسبب الإفيه ده جبتلهم أغنية لمحمد العزبي فيها نفس الجملة ".

وقال شلبي:" أنا اتوقفت عن التعليق ساعتها وكان باقي 4 ماتشات انا مش بعلق عليهم أصلا".

وأضاف:" الأمر مكنش فيه حاجة خالص ومكنش مقصود به أي حاجة خالص كما تم الترويج لها على السوشيال ميديا ".

وتابع مدحت شلبي:" في مرة اتقطع عليا الهوا وأنا بختم وكان هذا سبب في تركي للقناة بشكل كامل ".