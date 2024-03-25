مدحت شلبي عن بيبو وبشير: كانت فاتحة خير على التابعي وطلبت يسامحني

حل الإعلامي مدحت شلبي، ضيفا على الإعلامية منى عبد الوهاب في برنامج " ع المسرح " المذاع على قناة " الحياة ".

وعلق مدحت شلبي على التعليق الشهير الخاص به" بيبو وبشير .. بيبو والجون"، قائلا:" كانت فاتحة خير على بشير التابعي وبعدها احترف، بشير التابعي في تركيا ".

وقال مدحت شلبي:" بعد المباراة تحدثت مع بشير التابعي وقلت له أنا مقصدش حاجة أنا بوصف المباراة واللقطة ".

وأضاف مدحت شلبي مازحا :" سامحني يا بشير الله يخليك أنا كنت بوصف الماتش بس ".

وتابع مدحت شلبي:" جمهور الكورة ملوش حل وبيحب يمسك الإفيهات للنادي المنافس ".

وأكمل مدحت شلبي:" لو أطلقت على حياتي اسم ساسميها " هذا من فضل ربي"، وانا في حياتي مكنتش أحلم باللي أنا فيه دلوقتي".