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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

أزمة قلبية وقسطرة.. نصائح لـ محمد العمروسي للتعافى سريعا

محمد العمروسي
محمد العمروسي

أثارت إصابة الفنان محمد العمروسي خطيب المطربة مى فاروق بـ الأزمة القلبية اهتمام عدد كبير من نشطاء السوشيال ميديا بسبب شعبية الثنائي.

ونقل الفنان محمد العمروسي الى المستشفى بعض إصابته بـ الأزمة القلبية وأجريت له عدة إجراءات طبية أهمها القسطرة 

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ونعرض لكم فى هذا التقرير أهم النصائح التى يجب على من تعرضوا لحالة الأزمة القلبية مثل الفنان محمد العمروسي اتباعها وذلك وفقا لما جاء فى مركز السيطرة على الأمراض الأمريكي.

إذا تعرضت لـ الأزمة القلبية فقد يتضرر القلب بعد التعافى وقد يؤثر ذلك على إيقاع قلبك وقدرته على ضخ الدم إلى بقية الجسم، و قد تكون معرضًا لخطر الإصابة بنوبة قلبية أخرى أو حالات مثل  السكتة الدماغية واضطرابات الكلى وأمراض الشرايين الطرفية (PAD).

القلب
القلب

يمكنك تقليل فرص إصابتك بمشاكل صحية مستقبلية بعد الإصابة بـ الأزمة القلبية من خلال الخطوات التالية:

النشاط البدني 

تحدث مع فريق الرعاية الصحية الخاص بك عن الأشياء التي تفعلها كل يوم في حياتك وعملك وقد يطلب منك طبيبك الحد من العمل أو السفر أو النشاط الجنسي لبعض الوقت بعد الإصابة بنوبة قلبية.


تغييرات نمط الحياة 

 يمكن أن يساعد اتباع نظام غذائي صحي، وزيادة النشاط البدني، والإقلاع عن التدخين، وإدارة التوتر  بالإضافة إلى تناول الأدوية الموصوفة في تحسين صحة القلب ونوعية الحياة.

إعادة تأهيل القلب

يعد إعادة تأهيل القلب  برنامجًا مهمًا لأي شخص يتعافى من نوبة قلبية أو قصور القلب أو أي مشكلة أخرى في القلب تتطلب جراحة أو رعاية طبية وهو برنامج خاضع للإشراف يتضمن.


النشاط البدني
التثقيف حول الحياة الصحية، بما في ذلك الأكل الصحي، وتناول الأدوية على النحو الموصوف، وطرق مساعدتك على الإقلاع عن التدخين وتقديم المشورة لإيجاد طرق لتخفيف التوتر وتحسين الصحة العقلية.

الازمة القلبية الفنان محمد العمروسي المطربة مى فاروق تحسين صحة القلب تحسين الصحة تحسين الصحة العقلية تخفيف التوتر

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