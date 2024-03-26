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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

أكتر ناس بتحس روحانيات رمضان.. هذه الأبراج متفوقة في العبادات الدينية

روحانيات رمضان
روحانيات رمضان

 وجد علم الفلك أن هناك بعض الأبراج تحب الروحانيات والعبادات الدينية من غيرها ويعيشون حالة مختلفة خلال شهر رمضان. 

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ووفقا لموقع Elite Daily نعرض لكم أكثر الأبراج التى تستشعر الروحانيات فى رمضان وتتمكن أداء كل العبادات الدينية:

الحوت

 برج مائي حساس ورحيم ويميل  إلى أن يكون روحيًا للغاية ويبحث عن معنى أعمق في الحياة غالبًا ما يجدون الراحة في الصلاة أو التأمل أو ممارسات أخرى مثل اليوجا أو تاي تشي.


العقرب

 العقرب هو برج مائي عميق وعاطفي وغالبًا ما يميل العقرب إلى الروحانيات كطريقة لفهم مشاعره المعقدة والتعامل معها ويميل إلى معرفة الأديان أو الفلسفات التي تركز على التحول الشخصي والشفاء.

السرطان

 السرطان هو برج مائي عاطفي ورعائي وغالبًا ما يجد السرطان الراحة في الإيمان الديني أو الروحي وينجذب إلى الأديان أو الفلسفات التي تؤكد على أهمية العائلة والمجتمع.

برج السرطان
برج السرطان


الجدي

الجدي هو برج ترابي عملي ومنظم وقد لا يكون الجدي روحيًا بشكل طبيعي، لكنه قد ينجذب إلى الروحانيات كطريقة لتحسين حياته وينجذب إلى الأديان أو الفلسفات التي تؤكد على أهمية الانضباط والمسؤولية.


الحمل

 الحمل هو برج ناري متحمس ومستقل و قد لا يكون الحمل روحيًا بشكل طبيعي، لكنه قد ينجذب إلى الروحانيات كطريقة لفهم طاقته وتحويلها وينجذب إلى الأديان أو الفلسفات التي تؤكد على أهمية الشجاعة والمغامرة.
 

الروحانيات الأبراج العبادات الدينية شهر رمضان رمضان

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