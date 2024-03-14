بيريح المعدة.. طريقة عمل عصير الخروب مثل المحلات

يعد الخروب من أكثر المشروبات الرمضانية التى تحتوى على مواد مفيدة لصحة الجسم بشكل عام والمعدة والجهاز الهضمى بشكل خاص.

نعرض لكم طريقة عمل عصير الخروب فى المنزل زى المحلات من خلال خطوات الشيف نجلاء الشرشابي.

مقادير الخروب

1 لتر ماء

نصف كيلو خروب

1 كوب سكر

الخروب



طريقة عمل الخروب



اخلطي الخروب المطحون مع السكر ويوضع على النار المتوسطة واستمرى فى التقليب حتى يصبح مثل الكراميل.

أضيفي الماء البارد على الخروب ويترك على النار حتى يصبح ذو قوام ثقيل

يحفظ الخروب فى الثلاجة ويقدم باردا وليس مثلجا للحفاظ على صحة المعدة .