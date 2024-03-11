زي بتاعت المحلات .. أرخص طريقة لعمل القطايف بالكريمة

تعد القطايف من الأكلات الرمضاينة الأيقونية فى مصر والبلاد العربية لذا تتفنن المحلات فى تقديمها بمذاق شهي وشكل مختلف مثل القطايف بالكريمة والمكسرات.

نعرض لكم طريقة عمل القطايف بالكريمة والمكسرات زي المحلات وذلك من خلال الشيف نجلاء الشرشابي.

مقادير القطايف بالكريمة:

قطايف

زيت للقلي

شربات

كريم شانتي

فول سوداني

زبيب

جوز هند

قطايف - بالكريمة

طريقة عمل القطايف بالكريمة

* اغلقي القطايف واجعليها مفتوحة من الأمام مثل القرطاس ولا تضعي فيها أى حشوات.

*اقلى القطايف في زيت ساخن ثم اخرجيها وضعيها في الشربات ثم تصفى وتحشى بالكريم شانتي.

* اغمسى الكريم شانيه الموجود فى القطايف في الفول السوداني وجوز الهند والزبيب وتقدم بالهنا والشفا.