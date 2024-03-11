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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

زي بتاعت المحلات .. أرخص طريقة لعمل القطايف بالكريمة

القطايف
القطايف

تعد القطايف من الأكلات الرمضاينة الأيقونية فى مصر والبلاد العربية لذا تتفنن المحلات فى تقديمها بمذاق شهي وشكل مختلف مثل القطايف بالكريمة والمكسرات. 

نعرض لكم طريقة عمل القطايف بالكريمة والمكسرات زي المحلات وذلك من خلال الشيف نجلاء الشرشابي.

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مقادير القطايف بالكريمة:
قطايف
زيت للقلي
شربات
كريم شانتي
فول سوداني
زبيب
جوز هند

قطايف - بالكريمة
قطايف - بالكريمة

طريقة عمل القطايف بالكريمة

* اغلقي القطايف واجعليها مفتوحة من الأمام مثل القرطاس ولا تضعي فيها أى حشوات. 

*اقلى القطايف في زيت ساخن ثم اخرجيها وضعيها في الشربات ثم تصفى وتحشى بالكريم شانتي.
* اغمسى الكريم شانيه الموجود فى القطايف في الفول السوداني وجوز الهند والزبيب وتقدم بالهنا والشفا.

القطايف الشيف نجلاء الشرشابى القطايف بالكريمة الفول السوداني طريقة عمل القطايف طريقة عمل القطايف بالكريمة

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