مي عمر: لو حصل من محمد سامي حاجة هيبقى رد فعلي كبير

كشفت الفنانة مي عمر عن طريقة غيرتها على زوجها المخرج محمد سامي، قائلة: "أنا بغير بس ما بحبش أبيّن، بغير من حاجات هبلة، وبقول أنا اتضايقت لو حصل حاجة معينة، وهو محترم وبيراعي الحتة دي".

وقالت مي عمر، خلال استضافتها ببرنامج "أسرار" مع الإعلامية أميرة بدر المذاع على قناة النهار: "لو حصل من محمد سامي حاجة، هيبقى رد فعلي كبير، لأن الخيانة مش حاجة سهلة ومش هقدر أتقبلها، وأنا مش همشي ورا الإشاعات، ولو وصل الأمر للخيانة؛ مستحيل أعمل نفسي مش واخدة بالي، ومقدرش أبقى مع واحد بيخوني، ومش حاسة إني هقدر أستحمل الخيانة، ومش بغير من حبه لبناته".