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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مي عمر: ماغيرتش من نجاح جعفر العمدة.. وبنبسط أكتر بنجاح محمد سامي زيادة عني

مي عمر
مي عمر

قالت الفنانة مي عمر: “أنا ما غيرتش من نجاح مسلسل جعفر العمدة.. وهو مسلسل كسر الدنيا وبنبسط أكتر إن محمد يبقى نجاحه أكتر مني لأن نجاحه هو نجاحي”.

وأضافت الفنانة مي عمر خلال حوارها ببرنامج “أسرار” المذاع عبر فضائية النهار، مع الإعلامية أميرة بدر: “بحب محمد سامي أوى وكنت أسعد واحدة فى الدنيا أما جعفر العمدة نجح.. وأنا ومحمد أصحاب جدا حتى قبل ما نتخطب، وبحس إن دي أهم حاجة”.

وتابعت الفنانة مي عمر: “أما بيكون عندي مشكلة؛ هو أول واحد برفع سماعة التليفون وأكلمه.. أو خبر حلو بشاركه كل حاجة، واحنا هوايتنا تقريبا واحدة، وبنستمع لبعض، ومحمد جدع جدا”.

الفنانة مى عمر مي عمر جعفر العمدة محمد سامى “أسرار”

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